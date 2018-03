Le probabili formazioni di Empoli-Venezia - Squalificato Caputo

Segui Empoli-Venezia su TMW: dalle ore 15 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Otto punti separano in classifica Empoli (54) e Venezia (46), in campo questo pomeriggio, alle ore 15, per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. La capolista affronterà la quinta della classe con l'ambizione della promozione diretta. Entrambe le formazioni, seppur da prospettive differenti, sono in piena corsa per raggiungere il loro obiettivo, a distanza di anni differenti, di tornare in Serie A. Arbitrerà il match del Castellani il signor Livio Marinelli.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Seconda consecutiva in casa (Avellino e Virtus Entella) per la formazione toscana, il cui allenatore, Andreazzoli, si affiderà al solito 4-3-1-2 con i recuperi di Nonkovic e Bennacer. In attacco giocherà Rodriguez al fianco di Donnarumma, a causa della squalifica di Caputo. Tra gli altri indisponibili anche Veseli e Provedel.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Ottimo momento di forma per gli ospiti, reduci da due vittorie consecutive contro Ternana e Ascoli. Non ci sono grossi dubbi di formazione per Inzaghi, che può contare su gran parte della rosa e si affiderà al collaudato 3-5-2 con Zigoni al fianco di Litteri in attacco. In difesa out Andelkovic. Panchina per Marsura.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenze, Maietta, Luperto, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc; Donnarumma, Rodriguez. A disposizione: Giacomel, Imperiale, Polvani, Untersee, Brighi, Lollo, Traorè, Ninkovic. ALLENATORE: Andreazzoli.

VENEZIA (3-5-2): Audero; Bruscagin, Domizzi, Modolo; Frey, Firenze, Stulac, Pinato;, Del Grosso; Litteri, Zigoni. A disposizione: Bentivoglio, Fabiano, Soligo, Marsura, Vicario, Suciu, Geijo, Falzerano, Cernuto, Gori, Garofalo. ALLENATORE: Inzaghi.