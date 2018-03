Le probabili formazioni di Entella-Cittadella - Tornano Salvi e Varnier

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 20.30 su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Virtus Entella per scappare il prima possibile via dalla zona rossa della classifica. Il Cittadella per continuare a sognare e portare a casa, a fine stagione, la qualificazione ai play-off. Perché il primo step è quello, poi chissà. Stasera, nel turno (il ventisettesimo) infrasettimanale di Serie B, si sfideranno anche queste due squadre. Appuntamento alle 20.30.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Non perde da quattro partita la Virtus Entella, che adesso però avrebbe bisogno di ritrovare i tre punti per fare un balzo in avanti in classifica. Non segna e non subisce gol da due gare la formazione di Alfredo Aglietti, reduce da due 0-0 di fila, uno interno e uno esterno. Riuscirà oggi a ritrovare la via del gol? Per farlo il tecnico ex Novara dovrebbe affidarsi al 3-5-2 e affidare le chiavi dell'attacco al tandem De Luca-Aramu. In difesa poche novità, anche il turnover è dietro l'angolo, visti i tre impegni in una settimana. Dovrebbero esserci Ceccarelli, Benedetti e Cremonesi. Dubbi sulle corsie di centrocampo, dove a spuntarla alla fine dovrebbero essere De Santis e Alijii.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Quinto in classifica, appena due punti dietro al Palermo terzo. Il Cittadella è una delle squadre che più ha sorpreso in questo campionato di Serie B e che ormai stabilmente si è piazzato in zona play-off e non ha alcuna intenzione di allontanarsi. Nell'ultima trasferta, quella in Romagna contro il Cesena, il team di Venturato è riuscito a portare a casa i tre punti, mentre nell'ultimo big match al Tombolato contro l'Empoli si è dovuto accontentare - se così si può dire - dell'1-1. Per questo partita il tecnico recupererà Varnier e Salvi, al rientro dal turno di squalifica. Out invece Chiaretti, neanche convocato, uscito malconcio dall'ultima partita con l'Empoli. Varnier ritrova subito il suo posto in difesa nel 4-3-1-2, così come Salvi che giocherà subito sulla fascia destra. In attacco Venturato dovrebbe scegliere Strizzolo e Kouamé, supportati da Schenetti.

PROBABILI FORMAIONI:

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Ceccarelli, Benedetti, Cremonesi; De Santis, Acampora, Ardizzone, Crimi, Aliji; De Luca, Aramu. Allenatore: Aglietti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti; Iori, Settembrini, Pasa; Schenetti; Kouame, Strizzolo. Allenatore: Venturato.