Le probabili formazioni di Fiorentina-Benevento - Sarà tributo ad Astori

Una partita da non giocare, molto probabilmente. Almeno per ammissione dell'allenatore Roberto De Zerbi, che in conferenza stampa ha fatto sapere di essere pronto, e con lui la sua squadra, ad eventuali rinvii. Sì, perché la Fiorentina ha appena pianto la scomparsa di Davide Astori, e per molti dei suoi compagni di squadra potrebbe non essere bastato il tempo per rimarginare una ferita profondissima. Fino a prova contraria, però, la partita è in programma alle 12,30 di domenica. Sarà il grande saluto del Franchi per il suo capitano.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - A pezzi, inutile ribadirlo. Pioli ovviamente in questi giorni ha pensato a tutto fuorché alla preparazione della partita, e permangono incognite, oltre alla disputa dell'incontro, anche sullo stato mentale di molti componenti in squadra. Potremmo ipotizzare un undici con Sportiello in porta, Laurini e Biraghi terzini, Pezzella e Milenkovic per colmare quel triste vuoto in campo. In mediana Badelj con accanto Veretout e Benassi, davanti Simeone con Chiesa e Thereau larghi. Ma ovviamente non ci sono grandi conferme in tal senso.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - De Zerbi ha in mente il suo possibile undici tipo, declinato sul 4-3-3. Come da dichiarazioni del pre-gara il tecnico ospite l'ha preparata per vincerla. Puggioni difende la porta, davanti a lui linea a quattro composta, da destra a sinistra, da Sagna, Djimsiti, Tosca e Letizia. A centrocampo Memushaj può scalzare Del Pinto accanto a Cataldi e all'offensivo Djuricic. Guilherme parte largo a destra, o eventualmente si può interscambiare sul lato opposto con Brignola. Coda gioca invece da unica punta centrale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau. A disposizione: Cerofolini, Dragowski, Hugo, Olivera, Gaspar, Dabo, Cristoforo, Saponara, Eysseric, Lo Faso, Dias, Falcinelli. Allenatore: Stefano Pioli.

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Memushaj, Cataldi, Djuricic; Guilherme, Coda, Brignola. A disposizione: Brignoli, Piscitelli, Billong, Costa, Gyamfi, Venuti, Del Pinto, Lombardi, Parigini, Iemmello, Diabaté. Allenatore: Roberto De Zerbi.