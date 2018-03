Le probabili formazioni di Fiorentina-Chievo - Laurini ok, Castro più avanti

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono quasi tre mesi che manca la vittoria in casa alla Fiorentina. La squadra di Pioli cercherà di invertire questo preoccupante trend nella sfida contro il Chievo, meteo permettendo. Prevista infatti una possibile nevicata nel capoluogo toscano, che rischierebbe così di mettere a rischio la praticabilità dell'impianto, e non solo, per lo svolgimento di una partita. Nel dubbio si scalda anche il Chievo di Maran, reduce dalla preziosa vittoria contro il Cagliari nello scorso weekend.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli opta per il solito 4-3-3, con Badelj e Milenkovic assenti per squalifica. Sportiello tra i pali, a destra torna Laurini, con Biraghi sul lato opposto e Pezzella-Astori centrali. In mediana Veretout dovrebbe andare a fare il playmaker, con Benassi e lo scalpitante Dabo, pronto al debutto dal 1', interni. Davanti certi del posto Simeone e Chiesa, il terzo potrebbe essere Thereau. O attacco a due punte con Falcinelli.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Maran deve rinunciare sia a Giaccherini che a Birsa allo stesso tempo. Nel 4-3-1-2 clivense tra i pali c'è Sorrentino, davanti a lui Cacciatore e l'ex Gobbi terzini. Il fiorentino Bani fa reparto centrale con l'altro ex viola Gamberini. In mediana c'è Radovanovic, si rivede mezzala Bastien con Hetemaj. Il trequartista dovrebbe farlo Castro alle spalle della coppia di punte formata da Meggiorini e Inglese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Dabo, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau. A disposizione: Dragowski, Ghidotti, Olivera, Hugo, Gaspar, Saponara, Eysseric, Cristoforo, Zekhnini, Falcinelli, Lo Faso, Dias. Allenatore: Stefano Pioli.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Bani, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Castro; Meggiorini, Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Dainelli, Cesar, Tomovic, Jaroszynski, Depaoli, Rigoni, Gaudino, Pucciarelli, Stepinski, Pellissier. Allenatore: Rolando Maran.