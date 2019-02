Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter - Simeone cerca un posto

Fischio d'inizio alle ore 20,30. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com!

Chiusura con il botto per la 25^ giornata di Serie A, che vede nella sua ultima partita in programma nel fine settimana - il posticipo serale della domenica - forse l'incontro più interessante in cartellone, visti valori assoluti e situazioni di classifica che si confrontano in campo. Da una parte la Fiorentina, che si è riportata a ridosso della zona Europa e va ancora alla ricerca della prima vittoria interna contro una big, dall'altra l'Inter che è sì alle prese con il controverso caso Icardi, ma che allo stesso tempo non conosce la parola sconfitta nell'ultimo periodo, riuscendo anzi quasi sempre a vincere.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli pensa anche all'impegno di mercoledì in Coppa Italia: ecco perché qualcuno potrebbe ruotare, anche se si parla di cambi minimi. Nel 4-3-3 viola c'è il solito Lafont in porta, mentre è sfida tra Laurini e Ceccherini per chi gioca a destra a completare il reparto arretrato con Milenkovic, Hugo e Biraghi. In mezzo nessuna novità: largo dunque a Benassi e Veretout mezzali accanto a Fernandes play basso. In attacco possibile che Muriel riposi, almeno inizialmente: pronto a tornare tra i titolari Simeone. Con lui praticamente certi di un posto Chiesa e Gerson sull'esterno.

COME ARRIVA L'INTER - Spalletti ha potuto gestire un po' le energie in Europa League, e arriva con l'undici migliore possibile. Nel 4-2-3-1 nerazzurro in porta c'è capitan Handanovic, davanti a lui ecco D'Ambrosio e Asamoah, più di Dalbert, come terzini mentre al centro la coppia titolare composta da De Vrij e Skriniar. In mezzo l'ex Vecino è favorito dal 1' a fianco di Brozovic, anche se paiono in rialzo le quotazioni di Joao Mario. Politano si riprende il posto a destra, con Nainggolan trequartista e Perisic largo a sinistra. Davanti ancora fuori Icardi, al suo posto pronto ancora una volta a guidare l'attacco Lautaro Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Gerson, Simeone, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Muriel, Graiciar. Allenatore: Stefano Pioli.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Cedric, Dalbert, Ranocchia, Miranda, Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.