Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus - Alex Sandro non recupera

Segui Fiorentina-Juventus su TWM: dalle 18 live testuale, pagelle e dichiarazioni post partita!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sfida sentitissima al Franchi quella tra Fiorentina e Juventus, in campo questo pomeriggio, alle ore 18, per il secondo anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La Juventus è prima a 37 punti, ad otto lunghezze di distanza dal Napoli; la Fiorentina è decima a 18 punti ed è reduce da cinque pareggi consecutivi. L'ultima vittoria, per la formazione di Pioli, è datata 30 settembre. In quella circostanza fu 2-0 contro l'Atalanta. La Juventus, invece, in questo campionato le ha vinte tutte pareggiando solo col Genoa. Si preannuncia una sfida ricca d'emozioni e soprattutto una bella partita con due squadre che hanno una propria precisa e chiara identità tattica. Arbitrerà Orsato della sezione di Schio.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - L'obiettivo è ritrovare la vittoria che manca da sette turni. Pjaca recupera, ma in attacco ci sarà Gerson con Fernandes al suo posto al fianco di Benassi e Veretout. Per il resto, confermato gran parte del 4-3-3 classico con Simeone unica punta e Chiesa, oggetto del desiderio dei bianconeri, che agirà su tutto il fronte offensivo. In difesa torna Pezzella.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Momento particolarmente positivo per la squadra di Allegri reduce dalla vittoria in Champions contro il Valencia. In quell'occasione s'è fermato Alex Sandro (pronto Cuadrado al suo posto con Cancelo a sinistra), ma contro la Fiorentina mancheranno anche Khedira ed Emre Can. Il dubbio principale, per Allegri, è relativo all'attaccante da schierare al fianco di Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Dybala e Douglas Costa si contendono una maglia dal primo minuto. Recuperato Bernardeschi.

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Gerson. A disposizione: Dragowski, Ghidotti, Diks, Laurini, Ceccherini, Dabo, Hancko, Norgaard, Pjaca, Eysseric, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Benatia, Barzagli, Spinazzola, Douglas Costa, Kean, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.