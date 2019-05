Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan - Calhanoglu-Bakayoko dal 1'

Fischio d'inizio alle ore 20,30. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti sulle pagine di TuttoMercatoWeb.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se il Milan è di fatto all'ultima spiaggia per provare a rimanere in corsa per la Champions League, ed è costretto ad uscire da Firenze con il massimo della posta in tasca, la Fiorentina cerca quantomeno di salvare la dignità, oltre al finale di stagione che impone almeno un punto per non dover più pensare neanche a quella fastidiosa salvezza ancora non raggiunta. E poi per Montella la sfida contro la sua ex squadra, ma anche contro Gattuso - nonostante si siano voluti smorzare i toni in tal senso nel pre-partita - non può proprio essere banale.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Montella dovrebbe insistere sul "falso" 3-5-2. In porta Lafont, davanti a lui out per infortunio Pezzella, rimpiazzato da Ceccherini a completare la linea arretrata con Milenkovic e Vitor Hugo. A centrocampo, sulla destra dovrebbe essere riproposto ancora Mirallas con Biraghi sul fronte opposto. Al centro Fernandes play basso al posto dello squalificato Veretout, con Benassi e Dabo, anche se Gerson preme per un posto, mezzali. Davanti dovrebbe partire fuori Simeone, in favore del tandem Chiesa-Muriel. Da segnalare la presenza di tanti Primavera in panchina.

COME ARRIVA IL MILAN - Gattuso comincia ad avere gli uomini un po' contati, ma non è emergenza. Nel 4-3-3 rossonero c'è Donnarumma in porta, con Romagnoli che rientra a guidare la difesa dopo la squalifica, e dovrebbe essere affiancato da Zapata al centro. Abate più del rientrante Conti a destra, Rodriguez a sinistra. In mezzo sembrano pochi i dubbi: Bakayoko vertice basso, Kessie mezzala con Calhanoglu, arretrato per l'occasione, ma rimane aperta l'idea Mauri. Davanti confermato Piatek al centro, sulla destra c'è Suso. Sull'out mancino rimasto scoperto dovrebbe partire dal 1' Borini, favorito su Castillejo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo; Mirallas, Benassi, Fernandes, Dabo, Biraghi; Chiesa, Muriel. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Antzoulas, Laurini, Ferrarini, Hancko, Norgaard, Gerson, Koffi, Montiel, Simeone, Vlahovic. Allenatore: Vincenzo Montella.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Musacchio, Conti, Laxalt, Bertolacci, Mauri, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.