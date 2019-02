Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma - Schick c'è, Simeone rischia

Calcio d'inizio alle ore 18,15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il secondo dei quattro quarti di finale in programma nel tabellone di Coppa Italia porta al Franchi, dove la Fiorentina ospita la Roma. Le due squadre, distanziate da quattro punti ed altrettante posizioni in campionato, arrivano da momenti in cui hanno dimostrato alcune fragilità, soprattutto difensive: entrambe, ad esempio, hanno subito tre reti nell'ultimo turno. Amare soprattutto quelle della Roma, rimontata dall'Atalanta quando era ormai a più tre. Chi si aggiudica la partita andrà ad affrontare la vincente di Atalanta-Juventus.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Classico 4-3-3 per Pioli. In porta c'è Lafont, e davanti a lui si rivedono Milenkovic e Biraghi, rispettivamente febbricitante e squalificato nell'ultimo weekend a Verona, sulle fasce difensive, con la coppia Hugo-Pezzella al centro. In mediana certo di un posto Benassi, fermato per le prossime due dal Giudice Sportivo, così come Veretout. Dovrebbe essere Fernandes e non Gerson il terzo in mediana. Davanti c'è il grande dubbio Simeone: Cholito o non Cholito? Con Muriel e Chiesa titolari sicuri, l'ultimo ballottaggio riguarda l'argentino. Sembrano in crescita infatti le chance di Mirallas.

COME ARRIVA LA ROMA - Di Francesco ormai sembra voler proseguire stabilmente sulla scia del 4-2-3-1. In porta confermato Olsen, davanti a lui c'è la retroguardia, sulla carta, titolare: Florenzi e Kolarov a destra e sinistra, con la coppia centrale composta da Manolas e Fazio. A centrocampo c'è il tandem pesante con Nzonzi e Cristante davanti alla difesa, mentre Zaniolo, ex della gara, parte più decentrato sulla fascia destra. Si dovrebbe vedere infatti Pastore sulla trequarti centrale, con El Shaarawy confermato a sinistra dopo il gol segnato a Bergamo. Davanti invece Dzeko dovrebbe inizialmente riposare: dentro Schick.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Diks, Laurini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Gerson, Eysseric, Simeone, Pjaca, Thereau. Allenatore: Stefano Pioli.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick. A disposizione: Fuzato, Greco, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Marcano, Santon, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Riccardi, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.