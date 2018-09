Le probabili formazioni di Fiorentina-SPAL - Lafont c'è, Chiesa rischia

Fischio d'inizio alle ore 18. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interessante secondo anticipo della 5^ giornata di Serie A quello delle ore 18, che al Franchi mette di fronte i padroni di casa della Fiorentina e la SPAL, tra le migliori sorprese in campionato in questo avvio. O meglio, parliamo della miglior difesa d'Europa attualmente. Dati alla mano. Ecco perché questo incontro può essere indicativo da una parte per eventuali ambizioni extra-salvezza degli estensi che dall'altra per testare il tanto decantato potenziale offensivo dei viola, fino a qui accesosi solamente a tratti. E poi per Leonardo Semplici, fiorentino e tifoso viola doc nonché ex allenatore della Fiorentina Primavera, è sempre speciale fare il suo ritorno al Franchi, di fatto uno stadio che sente suo.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli non dovrebbe cambiare modulo: spazio al 4-3-3. Tra i pali si rivede Lafont: il francese ha recuperato dall'infortunio ed è pronto a rientrare. Davanti a lui vanno verso l'ennesima conferma i quattro di inizio stagione: Milenkovic e Biraghi sulle due fasce difensive, e Pezzella con Hugo a far da centrali. In mediana si rivede Benassi dal 1', così come Veretout e Gerson che dovrebbe essere preferito ad Edimilson. In attacco il grande rebus: Chiesa rischia il posto in favore di Pjaca, con Simeone ed Eysseric che completerebbero così il reparto.

COME ARRIVA LA SPAL - Semplici riparte dalle sue certezze ormai consolidate, e quindi dal 3-5-2. Tra i pali Gomis, davanti a lui ancora quei tre a difenderlo: Vicari al centro e ai suoi fianchi l'esperienza di Cionek da una parte e Felipe dall'altra. Sulla corsia destra corre il gioiellino Lazzari, mentre sulla fascia opposta toccherà ancora a Fares. In mediana ancora poche rotazioni previste: Missiroli a far da play, con Schiattarella e Kurtic ai suoi fianchi. Neanche per gli attaccanti ci dovrebbero essere dubbi: sia Petagna che Antenucci viaggiano verso una piena conferma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Pjaca, Simeone, Eysseric. A disposizione: Dragowski, Laurini, Diks, Hancko, Ceccherini, Norgaard, Dabo, Edimilson, Chiesa, Sottil, Mirallas, Thereau. Allenatore: Stefano Pioli.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. A disposizione: Milinkovic-Savic, Bonifazi, Djourou, Simic, Costa, Dickmann, Everton Luiz, Valdifiori, Valoti, Floccari, Moncini, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici.