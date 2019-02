Le probabili formazioni di Foggia-Benevento - Bucchi ha dubbi in difesa

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW

Non è mai una partita fredda, fosse soltanto per le due tifoserie che per novanta minuti non fanno mai mancare il proprio apporto. Foggia e Benevento, derby del sud, una di fronte all'altra con ambizioni differenti ma lo stesso obiettivo per questa giornata: vincere e fare punti utili alla classifica, nessuno ne ha più necessità. Appunto allo stadio Zaccheria, oggi alle 18.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Reduce da tre pareggi consecutivi, il Foggia è ancora invischiato nella zona arancione della classifica, quella che porterebbe i pugliesi ai play-out a fine campionato. E' ancora presto per pensarci, anche perché poco fa le ambizioni erano altre, i sogni più grandi. Basta una bella serie di vittorie e cominciarla oggi con il Benevento avrebbe un sapore ancora più dolce. Sarebbe un'impresa. Per quanto iguarda la formazione non dovrebbero esserci grandissime novità. In attacco, però, dovrebbe esserci il rientro di Iemmello, che sarà affiancato quasi certamente da Galano e Kragl. In difesa conferme sulle fasce: spazio a Loiacono e Ngawa.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - E' la squadra più in forma del campionato, tanto che in città finalmente tutti credono di nuovo alla promozione diretta. A Benevento è tornato l'entusiasmo dopo un avvio di stagione con non poche difficoltà, tutti hanno ricordato che l'organico è da categoria superiore. Merito di Bucchi e dei suoi ragazzi, che hanno battuto in Serie Venezia, Salernitana e Cittadella. Adesso il Palermo secondo è distante tre punti, il Brescia primo quattro, e con una partita da recuperare forse i favori del pronostico sono tornati nella zona del Sannio. Il tecnico ex Sassuolo ha ancora qualche nodo da sciogliere per quel che concerne la formazione. Sulla fascia destra Maggio e Letizia si giocano il posto e forse potrebbe rifiatare l'ex Napoli. Al centro dovrebbero essere recuperati Volta e Antei, ma c'è anche Tuia che scalpita. In avanti, insieme a Ricci, stanno combattendo per una maglia Ricci e Asencio (il primo è favorito).

PROBABILI FORMAZIONI:

FOGGIA (4-3-3): Leali; Loiacono, Billong, Martinelli, Ngawa; Busellato, Agnelli, Deli; Galano, Iemmello, Kragl. Allenatore: Padalino

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Volta, Antei, Caldirola; Crisetig, Bonaiuto, Bandinelli, Improta; Coda, Ricci. Allenatore: Bucchi