Le probabili formazioni di Foggia-Cremonese - Iemmello vs Paulinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un campionato in salita. E’ quello del Foggia. La formazione pugliese, partita con otto punti di penalizzazione, cerca di risalire la china e l’esonero di Grassadonia può scuotere una squadra che occupa l’ultimo posto in graduatoria. Di fronte ci sarà la Cremonese a caccia di punti per rientrare nella zona playoff. I rossoneri non vincono da sette partite dove hanno raccolto due sconfitte, l’ultima a Livorno fatale all’ex tecnico della Pro Vercelli, e cinque pareggi. I grigiorossi hanno collezionato una vittoria e un pareggio senza subire gol nelle ultime due partite, giocate però allo “Zini”, mentre nell’ultimo match giocato in trasferta è arrivata una sconfitta per 2-0 sul campo del Lecce. I Satanelli segnano molto ma al contempo subiscono anche troppi gol: i pugliesi sono infatti il sesto miglior attacco ma anche la seconda peggior difesa del torneo. Di tutt’altro tenore invece il trend dei lombardi che invece sono la seconda miglior retroguardia dopo il Cittadella ma hanno il secondo peggior reparto offensivo alle spalle di Livorno e Carpi. Nella passata stagione la Cremonese espugnò lo “Zaccheria” in un match dove non ci si è annoiati: il finale fu di 3-2 per gli ospiti che bissarono il successo datato 1997, sempre in cadetteria, per 2-1. Lombardi vittoriosi anche nell’ultima sfida in Serie A, 0-1 con rigore di Chiesa, mentre l’ultimo successo dei padroni di casa risale alla Supercoppa di Lega Pro 2016-2017 per 3-1. L’incontro sarà affidato al signor Antonio Rapuano della sezione arbitrale di Rimini.

COME ARRIVA IL FOGGIA - In attesa del nuovo tecnico, il Foggia sarà guidato dal mister della Primavera Guido Pavone. Lo schema di gioco dovrebbe essere lo stesso, ovvero il 3-5-2, ma non ci sarà Camporese che si è infortunato nel match contro il Livorno. In porta come sempre spazio a Bizzarri con Martinelli, Loiacono e Ranieri in difesa. A centrocampo ci sarà Agnelli con Gerbo e Deli ai lati mentre le corsie laterali saranno percorse da Kragl e Galano. In attacco dovrebbe esserci Mazzeo al fianco di Iemmello.

COME ARRIVA LA CREMONESE - 4-3-3 per il team di Massimo Rastelli che dovrebbe schierare la formazione migliore con Ravaglia in porta, Mogos e Migliore sulle corsie laterali mentre il reparto arretrato dovrebbe essere completato da Claiton dos Santos e Terranova. In cabina di regia giocherà Arini con Croce ed Emmers che dovrebbero essere le mezzali. In attacco spazio al tridente guidato da Paulinho con Piccolo e Castrovilli che saranno i due laterali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (3-5-2): Bizzarri; Martinelli, Loiacono, Ranieri; Kragl, Gerbo, Agnelli, Deli, Galano; Mazzeo, Iemmello. A disposizione: Noppert, Arena, Boldor, Carraro, Gori, Cicerelli, Rubin, Tonucci, Zambelli. Allenatore: Gaetano Pavone.

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Arini, Croce; Piccolo, Paulinho, Castrovilli. A disposizione: Agazzi, Volpe, Boultam, Carretta, Del Fabbro, Greco, Kresic, Marconi, Perrulli, Renzetti, Strefezza. Allenatore: Massimo Rastelli.