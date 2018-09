Le probabili formazioni di Foggia-Palermo - Tedino punta su Puşcaş

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella 3ª giornata della Serie BKT 2018/2019 il Foggia Calcio del tecnico Gianluca Grassadonia affronta l'US Città di Palermo del tecnico Bruno Tedino presso lo Stadio "Pino Zaccheria" di Foggia (FG).

COME ARRIVA IL FOGGIA - I rossoneri sono attualmente all'ultimo posto in classifica della Serie BKT 2018/2019 con -5 punti (PG: 2 - V: 1 - P: 0 - S: 1 - GF: 5 - GS: 6 - DR: -1) e, nel precedente turno di campionato, hanno perso per 4-1 fuori casa contro il Crotone (FC Crotone vs Foggia Calcio 4-1, 2 settembre 2018).

Grassadonia, in vista della gara contro i rosanero, non può disporre del centrocampista, classe '93, Massimiliano Busellato, dell'attaccante, classe '92, Pietro Iemmello, e del centrocampista, classe '92, Luca Rizzo infortunati oltreché dell'attaccante, classe '91, Cristiano Galano squalificato.

In virtù di tali defezioni, il Foggia dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con l'argentino Albano Benjamín Bizarri tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Denis Tonucci, Michele Camporese e Luca Martinelli. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Marco Zambelli, Cristian Agnelli, Marco Carraro, Emanuele Cicerelli e il tedesco Oliver Kragl. Davanti, il tandem formato dall'italo-brasiliano Lucas Cossenzo Chiaretti e Fabio Mazzeo.

COME ARRIVA IL PALERMO - I rosanero, che, al momento, occupano il 14° posto in classifica della Serie BKT 2018/2019 con 2 punti (PG: 2 - V: 0 - P: 2 - S: 0 - GF: 2 - GS: 2 - DR: 0), sono reduci dal pareggio per 2-2 in casa contro la Cremonese (US Città di Palermo vs US Cremonese 1903 2-2, 31 agosto 2018).

Tedino, che per il match contro i rossoneri non può disporre del difensore, classe '88, Andrea Rispoli e del centrocampista bulgaro, classe '93, Ivaylo Chochev, dovrebbe optare per un 3-5-1-1 con Alberto Brignoli in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta dal polacco Przemysław Marek Szymiński, dallo sloveno Aljaz Struna e dal serbo Slobodan Rajkovic. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Alessandro Salvi, dal polacco Radosław Paweł Murawski, dal bosniaco-croato Mato Jajalo, dallo svizzero Nicolas Thibault Haas e dal norvegese Haitam Aleesami. In attacco, invece, agiranno il macedone Aleksandar Trajkovski ed il rumeno George Alexandru Puşcaş.

PROBABILI FORMAZIONI

Serie BKT 2018/2019 - 3ª Giornata

Domenica 16 Settembre 2018 - ore 21:00 (diretta DAZN)

Stadio "Pino Zaccheria" di Foggia (FG)

Foggia Calcio vs US Città di Palermo

FOGGIA CALCIO (3-5-2) : Bizzarri; Tonucci, Camporese, Martinelli; Zambelli, Agnelli, Carraro, Cicerelli, Kragl; Chiaretti, Mazzeo.

A disp.: Noppert (GK), Sarri(GK), Ranieri, Loiacono, Cavallini, Deli, Rubin, Gerbo, Boldor, Arena, Ramé, Gori.

All.: Grassadonia.

US CITTÀ DI PALERMO (3-5-1-1) : Brignoli; Szymiński, Struna, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Haas, Aleesami; Trajkovski; Puşcaş.

A disp.: Pomini (GK), Alastra (GK), Bellusci, Accardi, Mazzotta, Pirrello, Fiordilino, Lo Faso, Moreo, Embalo, Falletti, Nestorovski.

All.: Tedino.

Arbitro: Sig. Livio Marinelli di Tivoli.

Assistente 1: Sig. Alessandro Cipressa di Lecce.

Assistente 2: Sig. Gerardo Pagnotta di Roma 1.

Quarto Ufficiale: Sig. Francesco Fourneau di Roma 1.