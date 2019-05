Le probabili formazioni di Foggia-Perugia - I rossoneri per la salvezza

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Salvezza e playoff, tutto passa dal Monday Night di serie B. Foggia e Perugia si sfidano al Pino Zaccheria in questa penultima giornata del campionato cadetto, in palio ci sono punti pesantissimi. I rossoneri sono costretti a vincere per potersi togliere dai guai, ma anche per poter dare continuità al successo ottenuto contro la Salernitana. In caso di tre punti la squadra di mister Grassadonia scavalcherebbe il Venezia, portandosi ad un punto dal Livorno. Gli umbri sono costretti a prendersi l'intera posta in palio per rientrare in corsa in vista dei playoff. In caso di vittoria la squadra di Nesta agguanterebbe il Cittadella a quota 50. Le analisi servono a poco, ora è necessario vincere.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Due vittorie nelle ultime cinque gare, con un pareggio e due sconfitte. Un buon rendimento per una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi. Il campionato è stato sicuramente influenzato dai punti di penalizzazione, ma ora è arrivato il momento di scendere in campo. Grassadonia dovrà fare a meno di Kragl, squalificato. In questi casi si cambia poco e nulla, dunque Leali andrà in porta con Martinelli, Billong e Ranieri in difesa. Zambelli e Gerbo sulle corsie esterne, Zambelli, Busellato e Greco in cabina di regia. Iemmello e Mazzeo andranno a completare il reparto.

COME ARRIVA IL PERUGIA - La vittoria manca ormai da sei turni e la squadra di Nesta ha buttato al vento troppe occasioni in questo ultimo mese. Proprio per questo è necessario tornare al successo su un campo difficile, l'unico obiettivo è rilanciarsi in classifica. Nonostante tutto gli umbri sono ancora artefici del loro destino, un successo darebbe la possibilità ai biancorossi di tornare in zona playoff. Per il match odierno spazio a Gabriel in porta, con Rosi, Sgarbi, Gyomber e Mazzocchi a formare la linea a quattro. Falzerano, Carraro e Dragomir in mediana con il solito Verre vertice alto. In attacco spazio a Vido e Sadiq, che cercheranno di scardinare la difesa rossonera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (3-5-2): Leali; Martinelli, Billong, Ranieri; Zambelli, Busellato, Greco, Deli, Gerbo; Iemmello, Mazzeo.

A disposizione: Noppert, Boldor, Loiacono, Ngawa, Sonnini, Cicerelli, Agnelli, Matarese, Arena, Chiaretti, Galano.

Allenatore: Gianluca Grassadonia

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Vido, Sadiq.

A disposizione: Bizzarri, Perilli, Cremonesi, El Yamiq, Falasco, Felicioli, Kingsley, Kouan, Moscati, Ranocchia, Han.

Allenatore: Alessandro Nesta