Le probabili formazioni di Foggia-Salernitana - Gregucci cambia modulo

Angelo Gregucci

Tre punti che pesano un macigno quelli che si contenderanno oggi pomeriggio allo "Zaccheria" Foggia e Salernitana, entrambe in piena corsa salvezza. I rossoneri non vincono da quasi un mese e con 31 punti distano tre lunghezze dalla zona tranquilla, mentre i granata, reduci dall'umiliante sconfitta interna per 5-2 contro il Carpi, mantengono un margine di 5 punti sui play-out. Il club di Lotito desidera archiviare il prima possibile il discorso salvezza. A dirigere l'incontro sarà Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Per i rossoneri assente capitan Agnelli per squalifica, ma rientra tra i convocati Zambelli. Mister Grassadonia riproporrà il consueto 3-5-2: in porta ci sarà Leali, in difesa il terzetto composto da Loiacono, Martinelli e Ranieri; a centrocampo ci saranno Busellato, Gerbo e Greco, con Cicerelli e Kragl sugli esterni; in avanti la coppia Mazzeo-Matarese.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Gregucci deve rinunciare agli squalificati Lopez e Djuric oltre che agli infortunati Perticone, Bernardini e Di Gennaro, ma può contare sul recupero di Mantovani che in settimana si è allenato a parte. Prima convocazione, inoltre, per Volpicelli, rientrato alla base dopo il fallimento del Pro Piacenza. Si va verso il 4-3-1-2: in porta Micai, davanti al quale la linea a quattro composta da Casasola, Schiavi, Gigliotti e Memolla; a centrocampo potrebbe rifiatare Di Tacchio, lasciando il posto a Akpa Akpro, Minala e uno tra Odjer e Mazzarani; sulla trequarti ballottaggio tra Andrè Andersone e Rosina, con quest'ultimo favorito per agire alle spalle del tandem Calaiò-Jallow.

Probabili formazioni

Foggia (3-5-2): Leali; Loiacono, Martinelli, Ranieri; Cicerelli, Gerbo, Busellato, Greco, Kragl; Mazzeo, Matarese. A disp.: Di Stasio, Noppert, Zambelli, Arena, Ngawa, Galano, Cavallini, Sonnini, Di Masi. All.: Gianluca Grassadonia.

Salernitana (4-3-1-2): Micai; Casasola, Schiavi, Gigliotti, Memolla; Akpa Akpro, Minala, Odjer; Rosina; Calaiò, Jallow. A disp.: Lazzari, Vannucchi, Mantovani, Migliorini, Pucino, Di Tacchio, Mazzarani, D. Anderson, A. Anderson, Volpicelli, Orlando, Vuletich. All.: Angelo Gregucci.