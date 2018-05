Le probabili formazioni di Foggia-Salernitana - Mazzeo contro Rosina

Fischio d'inizio alle 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Fabio Mazzeo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella dello "Zaccheria" tra Foggia e Salernitana è una gara che, apparentemente, non ha nulla da dire. I satanelli però hanno ancora qualche speranza di agganciare l'ottavo posto e i campani puntano a migliorare la propria situazione di classifica. A rendere tutto ancora più avvincente c'è la rivalità ormai storica tra le due tifoserie, ben rappresentate in termini di numeri. La partita sarà diretta dal signor Francesco Paolo Saia della sezione di Ragusa. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Giovanni Colella di Crotone. Il quarto uomo invece sarà Marco D'Ascanio di Ancona.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Stroppa deve rinunciare ai vari Greco, Zambelli e Fedato per la gara con i campani. Duhamel e Figliomeni recuperano ma partiranno dalla panchina mentre in difesa Tonucci dovrebbe spuntarla su Loiacono. In attacco Nicastro leggermente favorito su Beretta.

COME ARRIVA LA SALERNITANA- Problemi muscolari per Minala che salvo sorprese partirà dalla panchina. In mediana ancora fiducia ad Akpa Akpro con Odjer al suo fianco. A sinistra Di Roberto dovrebbe spuntarla su Popescu per sostituire Vitale mentre in avanti ancora fiducia a Rosina, Bocalon e Sprocati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (3-5-2): Noppert; Tonucci, Camporese, Calabresi; Gerbo, Agnelli, Agazzi, Deli, Kragl; Mazzeo, Nicastro.A disposizione: Guarna, Tarolli, Figliomeni, Loiacono, Beretta, Martinelli, Rubin, Floriano, Celli, Ramè, Scaglia. Allenatore: Giovanni Stroppa.

SALERNITANA (3-4-3): Radunovic; Tuia, Monaco, Mantovani; Casasola, Akpa Akpro, Odjer, Di Roberto; Rosina, Bocalon, Sprocati. A disposizione: Iliadis, Russo, Asmah, Popescu, Gaeta, Kiyine, Minala, Ricci, Signorelli, Orlando, Palombi, Rossi. Allenatore: Stefano Colantuono.