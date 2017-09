Le probabili formazioni di Foggia-Virtus Entella: Stroppa tiene fuori Camporese

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su Tmw. Calcio d'inizio alle 20.30

Scontro tra due squadre che hanno perso la prima, e che lo hanno fatto per 5-1. Il Foggia è uscito sconfitto dall'Adriatico di Pescara, la Virtus Entella è reduce dal pokerissimo a domicilio contro il Perugia. Primi test importanti per entrambe, per capire quale sia la consistenza di due squadre rafforzatesi in extremis sul mercato. Per i satanelli è il ritorno in casa in B dopo 19 anni di assenza; la Virtus Entella cercherà di sfatare il tabù trasferta. Fuori dalle mura amiche i liguri non vincono in campionato dallo scorso 25 ottobre. Nell'anno solare 2017 nemmeno una vittoria. Previsti allo Zaccheria oltre 13.000 spettatori, di cui circa 9.000 abbonati.

COME CI ARRIVA IL FOGGIA - Beppe Di Bari ha regalato a Giovanni Stroppa l'acquisto di Camporese nelle ultime ultime ore di mercato. Il calciatore ex Fiorentina dovrebbe però partire dalla panchina, salvo esclusione in extremis di Empereur, tra i peggiori a Pescara alla prima. Per il resto Fedele dovrebbe trovare spazio a metà campo sin dal 1', unica novità rispetto alla partita della scorsa settimana.

COME CI ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Anche Castorina dovrebbe optare per le riconferme della squadra che ha fatto male contro il Perugia, per evitare di gettare troppo presto nella mischia i nuovi arrivati, Brivio, Crimi ed Eramo. C'è De Luca dal 1', che scalpita per ritrovare la forma migliore.

FOGGIA (4-3-3): Guarna; Gerbo, Empereur, Martinelli, Rubin; Deli, Fedele, Agazzi; Chirico, Mazzeo, Fedato. All. Stroppa.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Iacobucci; Baraye, Benedetti, Ceccarelli, Belli; Palermo, Troiano, Nizzetti; Luppi, De Luca, Aramu. All. Castorina.