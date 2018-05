Le probabili formazioni di Frosinone-Carpi - Solo conferme per Longo

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 15 su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A tre giornate dalla fine, la Serie B ha decretato soltanto la prima squadra a conquistare la promozione, ossia l'Empoli. Poi è tutto aperto. Al Frosinone adesso resta un solo posto per volare in Serie A direttamente, oppure bisognerà provarci tramite i play-off. E in questo quarantesimo turno i ciociari sfideranno il Carpi, ormai senza obiettivi di classifica. Appuntamento alle 15 al 'Benito Stirpe'.

COME ARRIVA IL FROSINONE - I due k.o. rimediati per mano di Empoli e Cesena hanno frenato la corsa alla promozione diretta, ma il successo del primo maggio, in trasferta sul campo del Brescia, ha dato una iniezione di fiducia al Frosinone per questo finale di campionato. Terzo in classifica, il sodalizio di Moreno Longo è appena un punto indietro rispetto al Parma secondo, uno avanti al Palermo quarto e due al Venezia quinto. Insomma, la bagarre è apertissima. E, per tutti, è vietato sbagliare. Mister Longo ha scelto di confermare il 4-2-3-1 visto a Brescia per il match di quest’oggi con il Carpi. Il tecnico giallazzurro infatti dovendo rinunciare a Maiello, Soddimo, Bardi, Crivello e Daniel Ciofani si affiderà agli stessi undici di martedì con Sammarco e Koné che andranno dunque nuovamente in panchina.

COME ARRIVA IL CARPI - L'obiettivo ad inizio stagione era una salvezza molto tranquilla, con possibilità di ambire a qualcosa in più cammin facendo. E quel qualcosa in più si chiamava play-off. A tre giornate dalla fine, però, per il Carpi è quasi impossibile e anche l'aritmetica oggi potrebbe condannarlo. Decimo in classifica e reduce da due punti nelle ultime quattro sfide, il team di Antonio Calabro di certo non regalerà nulla e giocherà per rompere le scatole al Frosinone, per riprendere una frase pronunciata qualche tempo fa dal presidente. Mister Calabro dovrebbe schierare il suo Carpi con un 4-4-1-1 nel quale però ci sono ancora diversi dubbi di formazione. Mbakogu partirà dalla panchina, con Melciorri supportato da Saric in attacco. Gli esterni di difesa saranno con ogni probabilità Bittante e Poli.

PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (4-2-3-1): Vigorito; M. Ciofani, Ariaudo, Terranova, Brighenti; Chibsah, Gori; Paganini, Ciano, Dionisi; Citro

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Bittante, Brosco, Ligi, Poli; Calapai, Verna, Mbaye, Pasciuti; Saric; Melchiorri