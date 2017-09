Le probabili formazioni di Frosinone-Cittadella - Out Dionisi e Gori

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 20.30!

© foto di Federico Gaetano

Riflettori puntati sulla Serie B in questo weekend, approfittando degli impegni delle varie nazionali, che tengono ai box la Serie A. Nella seconda giornata di campionato, il Frosinone ospiterà il Cittadella per provare a raccogliere altri tre punti dopo quelli conquistati grazie alla vittoria in casa della Pro Vercelli. Calcio d'inizio fissato per le 20.30 di questa sera al Partenio-Lombardi di Avellino, mentre proseguono i lavori al Benito Stirpe in attesa dell'inaugurazione del nuovo impianto.

COME ARRIVA IL FROSINONE - La squalifica di Dionisi e lo stop di Gori, bloccato da un attacco influenzale, renderanno l'impegno ancora più difficile per i ciociari. Mister Longo potrebbe anche decidere di passare al 3-5-2, con Ciano pronto a far coppia con Daniel Ciofani in avanti.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Diverse assenze anche fra gli ospiti, che tuttavia venderanno cara la pelle per proseguire sulla scia di quanto fatto contro l'Ascoli all'esordio in campionato. Venturato dovrà fare a meno di Alfonso, Pezzi, Strizzolo, Iunco e Scaglia. Restano ai box anche Pelagatti (contusione al polpaccio), Bartolomei (infrazione costale) e Lora (affaticamento).

Le probabili formazioni

Frosinone (3-5-2) - Bardi; Terranova, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Frara, Maiello, Sammarco, Crivello; Ciano, D. Ciofani. All. Longo

Cittadella (4-3-1-2) - Paleari; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Siega, Iori, Pasa; Schenetti; Litteri, Kouame. All. Venturato