Le probabili formazioni di Frosinone-Juve - Riecco Goldaniga e Dybala

Calcio d'inizio: domani ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vincere aiuta a vincere: è una frase tanto vera, quanto scontata. Soprattutto se si associa alla Juventus, squadra abituata ai successi e che vuole continuare a viaggiare a bottino pieno dopo le quattro vittorie di fila in questo avvio di campionato. Trasferta sulla carta scontata quella di domani sera in casa del Frosinone, ma la squadra di Moreno Longo non partirà da vittima sacrificale e proverà a fare uno sgambetto ai campioni d’Italia come qualche anno fa, quando un colpo di testa di Blanchard regalò uno storico pareggio ai giallazzurri. Momento non semplicissimo per i ciociari, sconfitti tre volte in quattro partite ed ancora a secco di gol (mentre sono dieci quelli incassati). Peggio solo il Chievo a causa della penalizzazione.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Ardaiz non è al meglio e probabilmente sarà costretto ad alzare bandiera bianca, mentre Soddimo è recuperato e partirà dalla panchina. Solito 3-5-2, da considerare come un 5-3-2 in fase di non possesso, per Longo: in avanti si rivede Campbell (in pole su Ciano) accanto a Perica. Zampano e Molinaro saranno i due esterni di centrocampo, in un reparto completato da Chibsah, Maiello ed Hallfredsson. Pacchetto a tre di difesa composto da Goldaniga, Salamon e Capuano.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Allegri negli ultimi due allenamenti ha lavorato sul possesso della palla e sulla tattica. Non ci sarà Douglas Costa, infortunato e comunque squalificato per quattro giornate dal Giudice Sportivo: in avanti dovrebbe rivedersi Dybala con Bernardeschi e Ronaldo, possibile turno di riposo per Mandzukic. Emre Can prenderà il posto dell’acciaccato Khedira in mezzo al campo con Pjanic e Bentancur. In difesa ribaltone quasi totale: Cuadrado ed Alex Sandro saranno i due esterni, Rugani e Benatia i due centrali. Possibile esordio per Perin.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Halffredsson, Molinaro; Campbell, Perica. A disposizione: Bardi, Ariaudo, Beghetto, Krajnc, Brighenti, Cassata, Crisetig, Soddimo, Ghiglione, Ciano, Pinamonti, Ciofani. Allenatore: Moreno Longo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Matuidi, Mandzukic, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri