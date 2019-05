Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli - Insigne ancora out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna delle due ha grosse ambizioni per questo campionato, praticamente finito anticipatamente dal punto di vista della concretezza degli obiettivi. Manca solo l'aritmetica, sia al Frosinone che al Napoli: i ciociari ad un passo dalla Serie B, gli azzurri vicinissimi alla Champions League. Al Benito Stirpe il menu dell'ora di pranzo prevede queste due squadre, che a volte si sono punzecchiate, e al di là degli stimoli daranno vita ad una bella partita in questo trentaquattresimo turno di Serie A.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Le vittorie insperate contro Parma e Fiorentina avevano ridato una speranza al Frosinone, malgrado il ritardo dal quartultimo posto accumulato nel corso del campionato s'era fatto già abbastanza corposo. Quei sei punti però avevano riacceso la fiammella, presto spenta con i k.o. rimediati per mano di Inter e Cagliari. A -10 dall'Udinese, manca solo l'aritmetica praticamente per la retrocessione immediata in Serie B. Di fatto, i ciociari lotteranno per questo e per l'onore. Per quel che concerne la formazione, Marco Baroni non potrà contare sull'ex Ciano, squalificato, oltre ai lungodegenti Viviani e Salamon. Cassata ha recuperato, ma dovrebbe partire soltanto dalla panchina. E' per questo che in mediana si vedrà Chibsah con Valzania e Maiello, mentre in attacco il ballottaggio sarà tra Ciofani e Trotta, per fiancheggiare Pinamonti.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Non se la passa benissimo il Napoli, che nelle ultime settimane ha perso l'Europa League e vissuto un calo quasi verticale dal punto di vista dei punti accumulati. Soltanto una vittoria nelle ultime quattro di campionato, quella sul campo del Chievo. In più, i k.o. con Arsenal e Atalanta, consecutivi, sono una prima volta per l'era-Ancelotti: mai il Napoli quest'anno aveva perso due partite di fila e, dovesse cadere ancora, sarebbe un nuovo record. Tante critiche sono piovute sulla squadra azzurra, che adesso è chiamata al riscatto per conquistare la Champions aritmetica e blindare il secondo posto una volta per tutte. Tante però le assenze a cui dovrà far fronte Ancelotti: Chiriches e Maksimovic sono infortunati, Insigne pure ha avuto un fastidio muscolare, ma dovrebbe recuperare. E' in dubbio, per questo sono pronti Milik e Mertesn per l'attacco. In difesa è rientrato Albiol, ancora però non al meglio: dovrebbe spuntarla Luperto per fiancheggiare Koulibaly. Solite rotazioni invece per quel che riguarda i terzini.

PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciofani. Allenatore: Baroni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti