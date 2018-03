Le probabili formazioni di Frosinone-Novara - Out Sciaudone, torna Bardi

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritmi incalzanti per una B che non conosce soste: si ritorna in campo, per la terza volta in appena sette giorni. Il Frosinone riavvia la propria rincorsa alla vetta nella sfida interna contro il Novara. Un solo punto nelle ultime due uscite, ma la rimonta di Cremona potrebbe rappresentare la giusta scossa per i ciociari. Costretti a guardarsi le spalle i biancazzurri, che hanno un margine di appena due lunghezze sulla zona play-out. L'obiettivo è centrare un successo per risalire la china, allontanandosi dalle zone più calde in coda alla graduatoria.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Squalifica ancora da scontare per Terranova e Soddimo, non recuperano Besea, Crivello e Sammarco. La sfida di Cremona ha decretato un verdetto inequivocabile: complicato prescindere, al momento, da Daniel Ciofani e Ciano, che saranno titolari. Tra i pali torna Bardi, confermata la retroguardia a tre con Brighenti, Ariaudo e Krajnc. Matteo Ciofani avanti nel ballottaggio con Paganini per la corsia di destra, Maiello e Gori in pole per la mediana, anche se Chibsah resta in corsa. Più defilato Koné, a sinistra ci sarà ancora Beghetto.

COME ARRIVA IL NOVARA - Out lo squalificato Sciaudone, costretto al forfait anche Chajia per guai fisici. Di Carlo dovrebbe operare alcune modifiche rispetto all'undici anti-Foggia: dentro Orlandi al posto di Dickmann, con Calderoni dirottato sul binario di destra. Fiducia a Ronaldo e Casarini, raggio d'azione avanzato per Moscati, che sulla trequarti proverà a raccordare centrocampo e tandem offensivo, composto dai soliti Sansone e Puscas. Nel pacchetto arretrato ancora Golubovic, Mantovani e Chiosa davanti a Montipò.

Ecco le probabili formazioni:

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Ciofani M., Maiello, Gori, Beghetto; Ciano, Ciofani D., Dionisi. A disposizione: Vigorito, Zappino, Russo, Frara, Koné, Chibsah, Paganini, Matarese, Citro, Volpe. Allenatore: Moreno Longo.

NOVARA (3-4-1-2): Montipò; Golubovic, Mantovani, Chiosa; Calderoni, Ronaldo, Casarini, Orlandi; Moscati; Sansone, Puscas. A disposizione: Benedettini, Farelli, Bove, Del Fabro, Dickmann, Seck, Troest, Maracchi, Di Mariano, Lukanovic, Macheda, Maniero. Allenatore: Domenico Di Carlo.