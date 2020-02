Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana - Big match allo Stirpe

vedi letture

Big match della 29/a giornata di Serie B tra Frosinone e Salernitana. Una sfida ad alta tensione con le due squadre impegnate nella lotta per la Serie A diretta dietro la corazzata Benevento. Il Frosinone cerca la sua sesta vittoria consecutiva, mentre la Salernitana deve dare continuità di risultati dopo il successo contro il Livorno e riscattare anche il k.o. esterno contro il Chievo. Frosinone e Salernitana hanno pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie B dopo che non avevano impattato in nessuna delle precedenti sei: tre vittorie a testa. Nei 13 confronti ufficiali in Ciociaria tra le due squadre il bilancio è di 7 successi giallazzurri (ultimo 2-0 nei playoff Lega Pro 2013/14), 4 pareggi (ultimo 0-0 nella B 2017/18) e 2 vittorie granata (ultima 3-1 nella B 2016/17). Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Sacchi della sezione di Ravenna.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Frosinone a porta chiusa in assoluto da 486’: ultima rete subita da Pobega al 54’ di Frosinone-Pordenone 2-2 del 17 gennaio scorso, da cui si contano i restanti 36’ di quella gara e le intere – di cui le prime 4 vinte per 1-0 – su Ascoli (fuori casa), Virtus Entella (in casa), Venezia (trasferta), Perugia (allo Stirpe) e poi il 2-0 a Cosenza. Così l'allenatore Alessandro Nesta prima del match: "La Salernitana è molto forte e ha un’identità di gioco chiara che pratica sia in casa che fuori. Noi non dobbiamo guardare contro chi giochiamo, certo il nome dell’avversario fa la differenza ma noi dobbiamo fare la nostra partita. Penso che la nostra squadra abbia mantenuto sempre un’identità forte. Dobbiamo avere la nostra filosofia e il nostro gioco, studiamo l’avversario e come contenerlo in base alle sue caratteristiche, ma sempre affidandoci alla nostra filosofia". Sarà 3-5-2 per i laziali con Dionisi e Novakovich in attacco.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - La Salernitana ha subito gol in tutte le ultime 11 trasferte di Serie B, non arriva ad almeno 12 partite fuori casa di fila con almeno una rete concessa in una singola stagione dal 2015/16. Così Gian Piero Ventura prima del match: "Non credo sia una partita che vale la Serie A, ma certamente è importante perchè affrontiamo la squadra che sta andando meglio, non prende gol e viene da 5 vittorie di fila. Ci arriviamo per l’ennesima volta un po’ incerottati, sarà difficile ma questo gruppo dovrà dare un’altra conferma della compattezza e della voglia già dimostrate". Sarà 3-5-2 per i campani con Djuric e Jallow in attacco.