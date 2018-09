Le probabili formazioni di Frosinone-Sampdoria - Due tegole per Giampaolo

Fischio di inizio questa sera alle ore 20.30. Live testuale e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Il Frosinone torna a casa e ritrova il Benito Stirpe dopo i due turni di squalifica inflitti per i fatti della finale playoff con il Palermo e che ancora sono oggetto di battaglia legale. Lo fa alla ripresa del campionato con la quarta giornata di Serie A affrontando la Sampdoria, carica per la vittoria con il Napoli prima della pausa e con la gara contro la Fiorentina da recuperare il prossimo mercoledì. I due precedenti nella massima serie tra le due formazioni sono in perfetto equilibrio: una vittoria a testa, entrambe per 2-0 in favore della squadra di casa. Fischio di inizio questa sera alle ore 20.30, arbitra il match Massimiliano Irrati.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Reduce dalla sconfitta con la Lazio all'Olimpico prima della sosta, i ciociari di mister Moreno Longo vogliono smuovere la classifica che al momento recita un solo punto nel pareggio con il Bologna. In cerca di riscatto si punta sul 3-5-2 con Perica titolare in attacco, potrebbe essere affiancato da Ciano che resta favorito su Campbell ormai recuperato. In difesa Brighenti dovrebbe avere la meglio su Goldaniga, insieme a lui Capuano e Salamon. A disposizione sugli esterni Zampano e Molinaro mentre in mediana toccherebbe a Chibsah, Hallfredsson e Maiello anche se Cassata insidia quest'ultimo.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Il tecnico Marco Giampaolo deve fare i conti con tegole pesanti per gli infortuni di Saponara e Praet e inevitabilmente dovrà cambiare qualcosa. Jankto e Caprari, favorito su Ramirez, potrebbero partire dal primo minuto. Nel 4-3-1-2 blucerchiato sono in tre per due posti al centro della difesa: Tonelli, Colley e Andersen mentre Bereszynski e Murru sarebbero i terzini. A centrocampo invece dovrebbe essere confermato Ekdal in cabina di regia insieme a Barreto in mediana. In attacco infine spazio a Quagliarella e Defrel come coppia offensiva. “A Frosinone per vincere - ha caricato il tecnico alla vigilia – Non temiamo l'ambiente”.

PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (3-5-2) – Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Maiello, Molinaro; Ciano, Perica. A disp. Bardi, Ariaudo, Goldaniga, Beghetto, Krajnc, Ghiglione, Crisetig, Cassata, Besea, Soddimo, Pinamonti, Campbell. Allenatore: Moreno Longo.

SAMPDORIA (4-3-1-2) – Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel. A disp. Belec, Rafael, Ferrari, Leverbe, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli, Linetty, Ramirez, Viera, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.