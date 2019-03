Le probabili formazioni di Frosinone-Torino - Zaza e Aina in dubbio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una spera di salvarsi, l'altra rincorre il sogno Europa. Frosinone e Torino hanno chiaramente obiettivi diversi, ma tanta voglia di fare bene e conquistare i tre punti. Ne ha più bisogno la squadra di casa, che sarà spinta dai tifosi che popoleranno lo Stirpe. Appuntamento alle 15 di domani, la ventisettesima giornata di Serie A promette bene, a partire proprio da questo match.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Proprio il 10 marzo per il Frosinone sarà giusto un mese d'astinenza dai tre punti. L'ultimo successo, conquistato il 10 febbraio in trasferta con la Sampdoria, è un ricordo lontano, ma d'altronde era difficile far punti con Roma e Juventus. La settimana scorsa, poi, il positivo pareggio di Genova contro il Grifone e un'iniezione di fiducia in vista dei queste ultime dodici giornate. Marco Baroni e tutti i suoi ragazzi credono fortemente alla salvezza, distante cinque punti con l'attuale situazione di classifica. L'allenatore ex Benevento, intanto, per questo match dovrà fare a meno di Cassata, squalificato, che potrebbe essere rimpiazzato da Valzania, in ballottaggio con Gori. Per il resto tante conferme: Pinamonti e Ciano in attacco, Chibsah e Viviani in mediana. Dubbi invece sulle fasce nel 3-5-2 di Baroni: Paganini insidia Zampano, Beghetto potrebbe togliere il posto a Molinaro.

COME ARRIVA IL TORINO - Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico, il Torino ha mantenuto la porta inviolata per sei partite consecutive. Mai successo nemmeno ai tempi del Grande Torino, o della squadra campione del 1975/76 oppure dell'ultimo grande Torino di Emiliano Mondonico dei primi anni '90. Questo dato fotografa alla perfezione il momento della formazione di Walter Mazzarri, cresciuta a dismisura in fase difensiva e, pian piano, mostra segnali importanti anche davanti. 41 punti in clasifica, come Lazio e Atalanta al sesto posto. Si sogna in grande dopo i dieci punti nelle ultime quattro gare. Per quanto riguarda la formazione, Mazzarri deve valutare le condizioni di Aina, ma il giovane in prestito dal Chelsea andrà comunque in panchina. Verosimilmente al fianco di Zaza, con Baselli a rimpolpare il centrocampo, Iago Falqué e Belotti in attacco. L'attaccante lucano resta ovviamente la grande incognita di casa Torino, ma non è da escludere la soluzione offensiva: Zaza titolare, Iago pure, Belotti altrettanto e Meité in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti. A disposizione: Iacobucci, Krajnc, Simic, Ariaudo, Brighenti, Paganini, Beghetto, Maiello, Gori, Dionisi, Trotta, Ciofani. Allenatore: Baroni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Iago Falque. A disposizione: Icazo, Rosati, Moretti, Bremer, Aina, Berenguer, Zaza, Parigini, Singo. Allenatore: Mazzarri