Le probabili formazioni di Frosinone-Udinese - Dubbi in attacco per Tudor

Fischio d'inizio domani pomeriggio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un destino è già segnato dalla matematica, un altro è ancora tutto da scrivere. La salvezza passa soprattutto per il Benito Stirpe, Frosinone e Udinese si sfideranno in questa 36a giornata. I padroni di casa sono già matematicamente in B, mentre i bianconeri devono assolutamente strappare l'intera posta in palio per potersi togliere dai guai. Il pareggio contro l'Inter, seppur prevedibile, non fa dormire sogni tranquilli alla squadra di Tudor. Imperativo vincere, senza troppi giri di parole.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Ormai si lavora soltanto per il futuro, gli uomini di Baroni devono iniziare a pensare al prossimo campionato. Sicuramente il tecnico dei ciociari darà minutaggio a chi ha avuto meno occasioni, dunque ci sono molti dubbi legati agli interpreti. Per il centrocampo punti interrogativi sulle fasce, Paganini e Beghetto sembrano essere favoriti su Zampano e Molinaro. Sammarco potrebbe insidiare Maiello in cabina di regia, anche se quest'ultimo potrebbe partire dal primo minuto. Bardi in porta al posto dello squalificato Sportiello, con Goldaniga, Ariaudo e Brighenti a protezione. Ciano e Pinamonti andranno a comporre il reparto avanzato.

COME ARRIVA L'UDINESE - Sarà un match fondamentale per la compagine friulana, senza vittorie ormai da cinque gare. L'ultimo successo rimane quello nello scontro diretto contro l'Empoli, terminato 3-2. Il modulo non si cambia, in attacco Pussetto e Lasagna sembrano essere favoriti. Sulle corsie esterne spazio a D'Alessandro e Zeegelaar, con Mandragora, Sandro e De Paul in mezzo al campo. I tre di difesa verranno scelti nelle ultime ore: se Troost-Ekong non recuperare, davanti a Musso agiranno Stryger Larsen, De Maio e Samir. In caso contrario spazio all'ex Bursaspor, con Stryger avanzato sulla corsia di destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

A disposizione: Iacobucci, Ghiglione, Sammarco, Zampano, Krajnc, Simic, Capuano, Molinaro, Chibsah, Ciofani, Dionisi, Trotta.

Allenatore: Marco Baroni

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Samir; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Troost-Ekong, Wilmot, Ter Avest, Nuytinck, Hallfredsson, Badu, Fofana, Micin, Teodorczyk, Okaka.

Allenatore: Igor Tudor