Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari - Pavoletti torna al Ferraris

Fischio d'inizio alle ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel lunch match della 27/a giornata, il Genoa affronta il Cagliari. I liguri sono reduci dalla sconfitta contro il Bologna (2-0), mentre i sardi hanno perso nettamente in casa contro il Napoli (0-5). La squadra di Ballardini vuole tornare alla vittoria per allontanarsi sempre di più dalle zone basse della classifica. La formazione di Lopez, invece, deve svoltare perché la zona retrocessione è molto vicina e la vittoria manca da quattro partite. Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite contro il Cagliari in Serie A, tanti successi quanti nelle precedenti nove sfide. Nel match d’andata ha avuto la meglio il Genoa per 3-2. Nei sette match finiti in pareggio, non c’è mai stato uno 0-0. Al Ferraris, Genoa e Cagliari non pareggiano in Serie A dall’aprile 1995: da allora sette successi dei padroni di casa e due vittorie esterne. Grande ex della gara è Leonardo Pavoletti, che ha segnato 23 gol nelle 45 presenze in Serie A con la maglia del Genoa, disputate tra il 2015 e il 2016. Calcio d'inizio alle ore 12.30. L'arbitro è Pasqua della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA IL GENOA - Il Genoa è la peggior squadra di questo campionato per differenza tra punti guadagnati in casa (11) e in trasferta (19): meno otto. Solo il Sassuolo (uno) ha segnato meno gol del Genoa (due) da fuori area in questo campionato. Ballardini deve fare a meno di Giuseppe Rossi, ristabilito dall'infortunio muscolare, ma per precauzione tenuto a riposo. Rossi non è l'unico indisponibile per la gara prevista domani all'ora di pranzo al Ferraris. Ballardini dovrà fare a meno ancora di Veloso, Izzo e Taarabt che non sono stati inseriti nella lista dei 23 convocati. Ha recuperato e sarà regolarmente a disposizione invece il difensore Biraschi. Sarà 3-5-2 per i liguri con Perin in porta, Biraschi, Spolli e Zukanovic in difesa. Rosi e Laxalt esterni con Bessa, Bertolacci e Hiljemark in mezzo. Galabinov e Pandev in attacco.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari ha ottenuto solo due successi nelle ultime 13 partite di campionato – nelle prime 13 partite stagionali in A aveva invece trovato la vittoria cinque volte. Inoltre il Cagliari ha ottenuto tre pareggi nelle ultime sei trasferte di campionato, tanti quanti nelle precedenti 33. Joao Pedro alle spalle del duo Han-Pavoletti. Diego Lopez pare intenzionato a proseguire con questa idea. In difesa Romagna potrebbe spuntarla su Andreolli, mentre a centrocampo Lykogiannis va verso la conferma. Hanno lavorato a parte Farias, Cigarini e Pisacane. Dunque 3-4-1-2 per Lopez con Cragno in porta, Romagna, Castan e Ceppitelli in difesa, Farago e Lykogiannis sulle fasce con Barella e Padoin in mezzo. Joao Pedro alle spalle di Han e Pavoletti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. A disposizione: Lamanna, Rossettini, Pereira, Migliore, Cofie, Omeonga, Rigoni, Lazaovic, Medeiros, Lapadula. Allenatore: Ballardini

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Padoin, Lykogiannis; Joao Pedro; Han, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Andreolli, Miangue, Dessena, Caligara, Ionita, Cossu, Deiola, Padoin, Ceter, Sau, Giannetti. Allenatore: Lopez

ARBITRO: Pasqua della sezione di Tivoli