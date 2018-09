Le probabili formazioni di Genoa-Empoli - Abbondanza in attacco per Ballardini

Fischio d'inizio domani sera alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si torna in campo dopo una tragedia incredibile. Una città ancora scossa per via dell'incidente che ha colpito Genova. Dopo il rinvio di una settimana si torna in campo al Marassi: il Genoa accoglie l’Empoli in questa seconda giornata di campionato. Sarà la prima uscita in serie A per il Grifone, che vorrà iniziare con una vittoria. Ma non sarà semplice affrontare i toscani, che nella prima stagionale hanno vinto contro il Cagliari. Un 2-0 che dà un segnale forte a tutte le concorrenti per la salvezza: l’Empoli c’è e vuole giocare un gran campionato.

COME ARRIVA IL GENOA – L’unico impegno ufficiale affrontato in questa stagione è stato il match di Coppa Italia. Piatek si è messo in mostra e molto probabilmente partirà da titolare. Mister Ballardini ha qualche dubbio sugli interpreti, ma non sul modulo: sarà 3-5-2, con gli esterni pronti a dare una mano in attacco. Marchetti va in porta, con Biraschi, Spolli e Zukanovic in difesa. Sugli esterni Lazovic e Criscito, mentre a centrocampo Romulo, Mazzitelli e Hiljemark sono favoriti per partire dal primo minuto. Pandev e Piatek dovrebbero essere i due attaccanti.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Abbiamo avuto modo di vedere all’opera l’Empoli di Andreazzoli nel match contro il Cagliari. Una squadra solida che alla lunga può dire la sua in questo campionato. Anche in questo caso pochissimi dubbi per il mister dei toscani, a partire dal modulo. Terracciano va in porta, con la difesa a quattro: Rasmussen e Silvestre saranno i due centrali, con Antonelli e Di Lorenzo a completare il reparto. A centrocampo spazio a Capezzi, con Krunic e Acquah a supporto. Zajc dietro le punte, con Caputo e La Gumina pronti a scardinare la difesa rossoblù.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Romulo, Mazzitelli, Criscito; Pandev, Piatek. A disposizione: Radu, Vodisek, Lisandro Lopez, Pereira, Lakicevic, Gunter, Bessa, Rolon, Medeiros, Kouamé, Favilli, Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. A disposizione: Provedel, Veseli, Marcjanik, Untersee, Pasqual, Ucan, Traoré, Brighi, Lollo, Bennacer, Mchedlidze, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.