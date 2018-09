Le probabili formazioni di Genoa-Empoli – Andreazzoli conferma tutti

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Non è mai semplice giocare dopo una tragedia simile. Ma Genova vuole ripartire pian piano, partendo anche dal calcio. Si gioca al Marassi: il Genoa ospita l’Empoli nella seconda giornata di serie A. Sarà la prima partita per i padroni di casa, anche se abbiamo già visto all’opera il Grifone in Coppa Italia. Seconda gara per i toscani, che dopo il flop contro il Cittadella (sempre nella competizione nazionale), hanno trionfato contro il Cagliari. Sarà un gran bel match, sarà una sfida importante per entrambe.

COME ARRIVA IL GENOA – Ultima seduta per gli uomini di Ballardini, che hanno preparato al meglio questa sfida. Favilli si è allenato a parte per via di un fastidio muscolare, ma l’attaccante è rientrato nella lista dei convocati. Sandro e Romero hanno proseguito l’iter riabilitativo, mentre Omeonga ha effettuato un lavoro specifico. Sul modulo non ci sono molti dubbi, sarà 3-5-2. In porta Marchetti, con Birsaschi, Spolli e Zukanovic. In mezzo al campo Romulo potrebbe strappare una maglia da titolare, con Mazzitelli e Hiljemark a supporto. Lazovic e Criscito dovrebbero andare a completare il reparto. Dubbi in avanti, anche se Piatek e Pandev potrebbero partire dal primo minuto.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Abbiano visto un ottimo Empoli nella prima giornata di campionato. L’obiettivo rimane la salvezza, ma i punti conquistati in questo momento fanno comodo a tutti. Out Maietta e Rodriguez, Andreazzoli dovrebbe riconfermare la formazione vista in campo nel primo turno. Terracciano in porta, con Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre e Antonelli a comporre la linea difensiva. Ancora panchina per Bennacer e Pasqual, a centrocampo agiranno Acquah, Capezzi e Krunic. Caputo e La Gumina saranno i due attaccanti, con Zajc a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Romulo, Mazzitelli, Criscito; Pandev, Piatek. A disposizione: Gunter, Lisandro Lopez, Lapadula, Kouamé, Rolon, Bessa, Dalmonte, Pereira, Lakicevic, Favilli, Medeiros. Allenatore: Davide Ballardini.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. A disposizione: Provedel, Veseli, Marcjanik, Untersee, Pasqual, Ucan, Traoré, Brighi, Lollo, Bennacer, Mchedlidze, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.