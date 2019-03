Le probabili formazioni di Genoa-Frosinone - Prandelli verso tante conferme

Calcio d'inizio: ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

"Saranno determinanti i tre punti". Cesare Prandelli non usa giri di parole alla vigilia della sfida contro il Frosinone e carica il suo Genoa: "E' uno scontro diretto, con tante insidie. Ma la sana paura ci aiuterà ad aumentare la nostra consapevolezza". Per i liguri gara da non fallire, ma lo è anche per la squadra di Marco Baroni, che una settimana fa ha perso 3-2 contro la Roma all'ultimo respiro: "L'arrabbiatura per quel ko non passerà mai, ma ora dobbiamo tramutarla in energia positiva. Il tempo è sempre meno e le partite pure, sarà una sfida fondamentale contro una squadra tosta e gagliarda".

A dirigere l'incontro sarà il romano Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

COME ARRIVA IL GENOA - Prandelli punta molto su Kouamé e Sanabria, che agiranno nel reparto offensivo rossoblù insieme a Lazovic. In fase di non possesso, invece, l'esterno destro scalerà a centrocampo, con Bessa largo a sinistra ed il duo Lerager-Radovanovic in mezzo. Difesa classica, formata da Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Baroni va verso il 3-5-2, con Pinamonti più di Ciofani in attacco. Certo di una maglia, invece, Ciano, che agirà come al solito da seconda punta. A centrocampo ci sarà Viviani in cabina di regia, con Chibsah e Cassata ai suoi lati; dubbi sulle fasce, con Beghetto che dovrebbe spuntarla su Molinaro e con Zampano in pole su Paganini. In difesa nessuna sorpresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé. A disp.:: Marchetti, Jandrei, Pereira, Gunter, Pezzella, Lakicevic, Rolon, Sturaro, Dalmonte, Pandev, Allenatore: Cesare Prandelli.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti. A disp.: Iacobucci, Bardi, Brighenti, Ariaudo, Zampano, Simic, Molinaro, Krajnc, Gori, Sammarco, Maiello, Valzania, Ciofani, Trotta. Allenatore: Marco Baroni.