Le probabili formazioni di Genoa-Milan - Ballardini recupera Rossi

Tornare a credere nell’Europa da una parte, giocare il più possibile e allontanarsi dalla salvezza. Il Genoa ospita il Milan in questa ventottesima giornata di serie A: i rossoblù vogliono continuare nel loro percorso, i rossoneri vogliono assolutamente tentare l’assalto al quarto posto. Ma servono punti pesanti.

COME ARRIVA IL GENOA – Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque, il Genoa continua a giocare un buon calcio. I padroni di casa vogliono trovare altri punti in un match molto complesso. La salvezza sembra essere ormai alle spalle, ma in un campionato pazzo come questo servono punti. Taarabt non è stato convocato, mentre torna Rossi: il numero 49 partirà dalla panchina. Il modulo non si cambia, ovvero il 3-5-2: Perin va in porta, con Biraschi, Spolli e Zukanovic in difesa. Rosi e Pereira si giocano un posto sulle corsie esterne, Bessa, Bertolacci e Hiljemark andranno in mezzo al campo, con Laxalt a completare in reparto. Pandev sembra essere sicuro di un posto da titolare, Galabinov e Lapadula si contenderanno una maglia.

COME ARRIVA IL MILAN – I rossoneri arrivano dal derby non giocato e dalla batosta subita in Europa League contro l’Arsenal. Lo stesso Gattuso ha chiesto coraggio ai suoi, c’è da ritornare a correre come qualche giorno fa. Dalla rifinitura sono emersi i cambiamenti che il tecnico rossonero vorrebbe effettuare. Nella lista dei convocati rientra Antonelli, confermato anche Musacchio. Il modulo non cambia, ovvero il 4-3-3, con Donnarumma in porta e la coppia centrale formata da Bonucci e Romagnoli. Rodriguez partirà titolare, mentre Borini dovrebbe nuovamente adattarsi a fare il terzino. A centrocampo Biglia e Montolivo si giocano un posto, mentre Kessié e Bonaventura sembrano poter partire dal primo minuto. In attacco Gattuso cambia solo la punta centrale, visto che sugli esterni la coperta è corta: Suso e Calhanoglu andranno a supporto di Kalinic, unica punta in questa sfida.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. A disposizione: Lapadula, Rossettini, El Yamiq, Migliore, Lazovic, Rigoni, Pereira, Zima, Omeonga, Medeiros, Rossi. Allenatore: Davide Ballardini.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Storari, Antonelli, Calabria, Gomez, Musacchio, Zapata, Biglia, Locatelli, Mauri, Cutrone, André Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.