Le probabili formazioni di Genoa-Milan - Dubbi a centrocampo per Ballardini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornare a credere nell’Europa da una parte, giocare il più possibile e allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Genoa ospita il Milan in questa ventottesima giornata di serie A: i rossoblù vogliono continuare nel loro percorso, i rossoneri vogliono assolutamente tentare l’assalto al quarto posto. Ma servono punti pesanti.

COME ARRIVA IL GENOA – Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque, il Genoa continua a giocare un buon calcio. I padroni di casa vogliono trovare altri punti in un match molto complesso. Miguel Veloso e Taarabt sono in forse, Izzo sarà ancora fuori dalla lista dei convocati. Solito 3-5-2, con Perin in porta. Biraghi, Spolli e Zukanovic partiranno dal primo minuto, mentre a centrocampo c’è qualche dubbio. Pereira e Rosi si giocano un posto sulla destra, ballottaggio anche tra Bessa e Rigoni. Bertolacci, Hiljemark e Laxalt sono sicuri delle maglie da titolari, in attacco Pandev sarà il titolare. Galabinov e Lapadula si giocano un posto da titolare.

COME ARRIVA IL MILAN – I rossoneri arrivano dal derby non giocato e dalla batosta subita in Europa League contro l’Arsenal. Lo stesso Gattuso ha chiesto coraggio ai suoi, c’è da ritornare a correre come qualche giorno fa. Ancora out Conti, Abate e Antonelli rischiano di saltare anche questa sfida. In forse anche Musacchio. Solito 4-3-3, ci si aspetta qualche cambio rispetto le ultime uscite. Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez vanno in difesa, Montolivo potrebbe partire dal primo minuto al posto di Biglia. Kessié e Bonaventura potrebbero fare gli straordinari. Cutrone potrebbe rimanere a riposo, Kalinic è il principale indiziato per scendere in campo dal primo minuto. Suso e Calhanoglu non si cambiano: saranno loro due a giocare sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. A disposizione: Lamanna, Migliore, Rossettini, Pereira, Cofie, Rigoni L., Omeonga, Medeiros, Lazovic, Taarabt, Rossi, Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Storari, Musacchio, Zapata, Gomez, Biglia, Mauri, Locatelli, André Silva, Borini, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.