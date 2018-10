Le probabili formazioni di Genoa-Parma - I crociati puntano su Siligardi e Di Gaudio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La lista di infortunati da record del Parma ha fatto discutere in settimana, persino più di un Piatek che ormai non è più una sorpresa ma una vera e propria certezza per il campionato italiano. I crociati vengono dal successo pesantissimo in casa contro l'Empoli, mentre i rossoblù si sono sbloccati in trasferta battendo il Frosinone, inguaiando ulteriormente i ciociari e raggiungendo la ragguardevole cifra di 12 punti. Sarà il trentaquattrenne Daniele Chiffi ad arbitrare la sfida tra Parma e Genoa di domenica prossima: il fischietto di Padova è stato designato dall'AIA per la gara delle 12.30. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'ottavo turno di campionato di Serie A 2018/19:

LE SCELTE DI BALLARDINI - Biraschi, dopo aver recuperato dagli acciacchi, torna disponibile a tempo di record: convocato, difficilmente si giocherà una maglia in difesa con Gunter, con il turco che dovrebbe dunque partire dall'inizio. In porta Radu in vantaggio su Marchetti mentre non ci sono dubbi sul trio davanti, con Pandev e Kouamè a sostenere il polacco Piatek, capocannoniere dell'attuale serie A. Out Lisandro Lopez ed Esteban Rolon, c'è invece l'ex crociato Lapadula, ma solo per la panchina vista la forma straripante del polacco.

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Pandev; Kouamé, Piatek.

LE SCELTE DI D'AVERSA - Confermate le assenze di Inglese, Gervinho, Grassi, Dimarco, Sierralta e Scozzarella, con mister D'Aversa messo sempre più in difficoltà dalle assenze. In difesa il tecnico ducale dovrà scegliere chi, tra Iacoponi e Gazzola, proverà a fermare insieme a Gagliolo-Bruno Alves il bomber rossoblù Piatek, con Gobbi che dovrebbe rientrare come terzino tra i titolari. Mediana praticamente bloccata con Rigoni, Stulac e Barillà mentre in attacco, con Ceravolo in mezzo, da capire chi giocherà sugli esterni: Siligardi, Ciciretti, Biabiany e Di Gaudio: favoriti il primo e l'ultimo. In panchina, infine, saranno presenti Andrea Di Maggio e Drissa Camara, rispettivamente difensore e centrocampista della Primavera.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Ceravolo, Siligardi.