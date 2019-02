Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo – Sanabria in campo dal 1'

Fischio d'inizio domani pomeriggio pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Due vittorie convincenti nell'ultimo turno, che hanno rilanciato Genoa e Sassuolo. Entrambe le compagini hanno dimostrato di poter esprimere un bel calcio, ma bisogna essere più concreti dal punto di vista dei punti conquistati. I rossoblù iniziano a trovare la giusta quadratura, arrivata soprattutto dal cambio di modulo. Ora bisogna soltanto raccogliere i frutti. I neroverdi arrivano da una partita convincente contro il Cagliari, ma ora è il momento di trovare la giusta continuità. Soprattutto in un match che può nascondere più insidie di quelle previste.

COME ARRIVA IL GENOA - Fare punti ad Empoli non è semplice, la prova messa in campo dai rossoblù ha evidenziato molti aspetti positivi. Prandelli, orfano di Piatek, ha già trovato il suo sostituto in Sanabria e lo manderà in campo dal primo minuto vicino a Kouamé. Rolon sarà assente per squalifica, pronti in mezzo al campo Sturaro e Miguel Veloso anche per via dell'assenza di Hiljemark. Bessa e Lazovic andranno sulle corsie esterne, mentre Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito si piazzeranno in difesa, con Radu in porta.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Ben 29 punti conquistati e un settimo posto distante soltanto due punti. La banda De Zerbi vuole fare bene anche su un campo complesso come Genova, ma il tecnico neroverde dovrà fare a meno di Marlon, Sernicola e Magnanelli. Qualche dubbio in mezzo al campo, con Locatelli e Bourabia che si giocheranno un posto da titolare. Sensi e Duncan andranno a completare il reparto, mentre davanti a Consigli ci saranno con molta probabilità Lirola, Magnani, Ferrari e Rogerio. Babacar unica punta, con Berardi e Djuricic a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Sturaro, Miguel Veloso, Bessa; Kouamé, Sanabria.

A disposizione: Jandrei, Vodisek, Lakicevic, Pereira, Gunter, Pezzella, Radovanovic, Lerager, Pandev, Dalmonte.

Allenatore: Cesare Prandelli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Demiral, Peluso, Lemos, Adjapong, Locatelli, Boga, Scamacca, Di Francesco, Brignola, Matri.

Allenatore: Roberto De Zerbi