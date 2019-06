Le probabili formazioni di Germania-Danimarca U21 - Neuhaus dal 1'

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sulla Spagna all'esordio degli Azzurrini prosegue l'Europeo Under 21 in salsa italiana: oggi sarà la volta del turno inaugurale del gruppo B. A Udine saranno Germania e Danimarca a contendersi i primi tre punti della competizione. Margine d'errore ridottissimo, anche perché la formula del torneo non fa sconti: dai gironi si passerà direttamente alle semifinali, cui prenderanno parte le vincitrici di ogni raggruppamento e la migliore seconda. Nelle fila dei danesi i riflettori sono tutti puntati su Robert Skov, attaccante esterno del Copenaghen e fresco vincitore del titolo nazionale, oltre che della classifica marcatori. Nei teutonici brilla la stella di Florian Neuhaus, quattro reti e dieci assist nella stagione appena conclusasi con il Borussia Monchengladbach, che ha strappato il pass per la prossima Europa League. Paragonato in patria a Thomas Muller, ma l'idolo è (manco a dirlo) Toni Kroos. Sono quattro i precedenti ufficiali tra le due selezioni: tedeschi avanti nel conteggio delle vittorie (tre a uno) e dei gol segnati (dieci, contro gli appena due della Danimarca).

COME ARRIVA LA GERMANIA - Linea a quattro davanti a Muller già virtualmente disegnata: Baumhartl-Tah la coppia centrale, sigillata sulle corsie da Henrichs e Mittelstadt. Dahoud e Maier sono in pole per la diga in mezzo al campo, Neuhaus farà presumibilmente da raccordo qualche metro più avanti. Oztunali e Amiri ai lati dell'attacco, per il ruolo di riferimento centrale il c.t. Kuntz dovrebbe scegliere Waldschmidt.

COME ARRIVA LA DANIMARCA - Nelsson con Rasmussen al centro della difesa, Poulsen e Pedersen si contendono una maglia a sinistra, mentre sul fronte opposto dovrebbe esserci Kristensen. Jensen metronomo di centrocampo, rifornito da Abildgaard e Billing. Ingvartsen favorito per guidare il tridente, chiuso sugli esterni da Skov e Bruun Larsen.

Ecco le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Muller; Henrichs, Baumgartl, Tah, Mittelstadt; Dahoud, Maier; Otzunali, Neuhaus, Amiri; Waldschmidt. A disposizione: Nubel, Schubert, Klostermann, Anton, Uduokhai, Koch, Eggestein, Serdar, Lowen, Nmecha, Richter, Eggestein. C.t.: Stefan Kuntz.

DANIMARCA (4-3-3): Iversen; Kristensen, Rasmussen, Nelsson, Poulsen; Abildgaard, Jensen, Billing; Skov, Ingvartsen, Bruun Larsen. A disposizione: Vindhal-Jensen, Olsen, Bager, Pedersen, Maehle, Duelund, Sorensen, Kofod Andersen, Stage, Dreyer, Olsen, Wind. C.t.: Niels Frederiksen.