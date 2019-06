Le probabili formazioni di Giappone-Cile - Pulgar preferito a Hernandez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Copa America particolare questa del 2019, con due invitati speciali. Uno il Qatar, l'altro il Giappone. E la nazionale nipponica farà il suo debutto nella notte tra lunedì e martedì, all'una, e l'accoglienza è di quelle dure: i campioni in carica del Cile, pronti a dare il benvenuto per l'occasione. La sfida si preannuncia entusiasmante.

COME ARRIVA IL GIAPPONE - E' alla sua seconda apparizione il Giappone, arrivato in Brasile con la rosa più giovane del torneo e di certo non con i favori del pronostico. Anche se nell'ultima Coppa d'Asia è arrivato fino in finale, sconfitto poi dal Qatar. E' a caccia di rivincita la compagine asiatica, ma anche un po' di conferme, visto comunque il buon Mondiale disputato in Russia, andando ad un passo dall'eliminare il Belgio. Reduce da un successo e una vittoria in amichevole contro El Salvador e Trinidad e Tobado, ora al Giappone tocca il difficile compito di sfidare il Cile. Ha ancora qualche dubbio il c.t. Moriyasu, che dovrebbe optare per la difesa a tre, visti gli uomini a disposizione. A Okazaki le chiavi dell'attacco, supportato dai piccoli Nakajima e Kubo. In porta ancora l'esperto Kawashima.



COME ARRIVA IL CILE - Fermi tutti: ora tocca ai campioni. Il Cile, reduce da due Copas vinte una dietro l'altra, vuole difendere il titolo e sa benissimo che non sarà semplice. La rosa, con il ricambio generazione, è peggiorata: chi prima correva a cento all'ora adesso è più avanti con l'età, anche il commissario tecnico non è più lo stesso, ma di certo non si tratta di una nazionale da sottovalutare. Restano i campioni in carica e vorranno dimostrarlo, avranno l'orgoglio pressante. Per quanto riguarda la formazione, il commissario tecnico Reinaldo Rueda conferma il 4-3-3, con Castillo in avanti, supportati da Fernandes e Sanchez. Solo panchina per Orellana, al pari di Hernandez, al quale viene preferito Pulgar del Bologna in mediana.



PROBABILI FORMAZIONI:

GIAPPONE (3-4-2-1): Kawashima; Ueda, Itakura, Tomiyasu; Miyoshi, Shibasaki, Nakayama, Abe; Kubo, Nakajima; Okazaki. CT: Moriyasu

CILE (4-3-3):Arias; isla, Maripan, Medel, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fernandes, Castillo, Sanchez. CT: Rueda