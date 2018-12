Le probabili formazioni di H.Verona-Pescara - Big match al Bentegodi

Risultato finale: Hellas Verona-Pescara 0-0

© foto di Alberto Forestieri

Big match della 16/a giornata al Bentegodi tra Hellas Verona e Pescara. Ci si aspetta una bella gara tra due formazioni che ambiscono alla Serie A. Si affrontano la terza e la sesta squadra del campionato. I veneti hanno vinto in casa del Benevento con Matos, mentre gli abruzzesi hanno vinto contro il Carpi. I precedenti sorridono all'Hellas Verona che su 30 scontri in cadetteria ne hanno vinti 13, pareggiandone 10 e perdendone 7. L'ultima sfida in Serie B risale al 2011: 2-1 per il Pescara.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - I veneti sono riusciti, in casa, a recuperare 6 punti da situazione di svantaggio. Nessuno ha fatto meglio in B. Verona e Pescara sono al terzo posto nella speciale classifica dei legni colpiti: 4 a testa. Gli scaligeri sono sesti in classifica con 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Sarà 4-3-3 con Lee, Di Carmine e Matos a formare il tridente offensivo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli abruzzesi occupano il 2° posto assieme al Lecce con 26 punti e un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Sicura l’assenza di Fiorillo, Campagnaro, Kanoutè e Capone. Sarà 4-3-3 con Marrs, Monachello e Mancuso a formare il tridente offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Almici, Marrone, Dawidowicz, Empereur; Gustafson, Danzi, Henderson; Matos, Di Carmine, Lee. Allenatore: Grosso.

PESCARA (4-3-3): Kastrati; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Machín, Brugman, Memushaj; Marras, Monachello, Mancuso. Allenatore: Pillon.

ARBITRO: Minelli della sezione di Varese