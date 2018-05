Le probabili formazioni di Hellas-Udinese – I bianconeri vogliono la salvezza

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una partita che vale davvero molto, almeno per quanto riguarda i friulani. L’Udinese va in casa dell’Hellas Verona nella 37a giornata di Serie A. I padroni di casa sono già in serie B, mentre i bianconeri rischiano davvero molto. Serve una vittoria per poter respirare e togliersi dalla zona rossa.

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA – I padroni di casa sono ormai retrocessi, ma si giocheranno l’onore in questa ultima partita di campionato tra le mura amiche. Valoti, Kean e Calvano non sono stati convocati per via dei guai fisici, mentre Petkovic andrà in panchina. Solito 4-3-3 per Pecchia, che schiera Nicolas in porta. Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Fares andranno a comporre la linea difensiva, con Danzi in cabina di regia. Zuculini e Romulo andranno a supporto. In attacco tridente di fantasia, con Verdi, Cerci e Matos.

COME ARRIVA L’UDINESE – La sconfitta contro l’Inter ha sicuramente affossato i friulani, che ora rischiano davvero molto. Fofana è out per squalificata, nei convocati non rientra nemmeno Angella per via del problema al polpaccio. Tudor schiera il 3-5-1-1, con Bizzarri in porta. Stryger-Larsen e Nuytinck si giocano un posto, con il primo favorito. Danilo e Sami andranno a completare il reparto arretrato. Widmer favorito su Zampano per quanto riguarda la corsia destra, Balic, Behrami e Jankto saranno i tre centrocampisti. Sulla sinistra andrà Adnan. De Paul agirà sulla trequarti, con Lasagna unica punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Danzi, Zuculini; Verde, Cerci, Matos. A disposizione: Silvestri, Fossati, Aarons, Lee, Boldor, Kumbulla, Bearzotti, Coppola, Souprayen, Petkovic, Heurtaux, Felicioli. Allenatore: Fabio Pecchia.

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger-Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Lasagna. A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Pezzella, Nuytinck, Barak, Ingelsson, Pontisso, Hallfredsson, Perica, Maxi Lopez. Allenatore: Igor Tudor.