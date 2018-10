Le probabili formazioni di Hellas Verona-Lecce - Scaligeri all'assalto

Fischio d'inizio alle 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas Verona è ancora capolista, ma la sconfitta contro la Salernitana brucia ancora. Contro il Lecce (ore 21.00), la formazione di Grosso ha l'occasione per mettersi alle spalle la caduta dell'Arechi. Sospinti dal proprio pubblico, gli scaligeri vogliono i tre punti. I salentini di Liverani, però, vogliono tenersi in zona playoff. In Serie B, le due formazioni si sono confrontate a Verona in 12 occasioni, 6 delle quali hanno visto la vittoria dei padroni di casa. I giallorossi sono riusciti ad imporsi solamente 2 volte, mentre nelle restati 4 la sfida è terminata in parità. L'arbitro è Massimi della sezione di Termoli.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - La squadra di Grosso prova a rimettersi in marcia dopo il primo ko stagionale. Sarà 4-3-3 per gli scaligeri con Silvestri in porta, Crescenzi, Caracciolo, Marrone e Balkovec in difesa. Henderson, Colombatto e Zaccagni in mediana. Matos, Pazzini e Laribi in attacco.

COME ARRIVA IL LECCE - Il Lecce invece va a caccia di un importante successo che lo rilancerebbe ulteriormente in classifica. I salentini hanno il miglior attacco esterno del campionato (6 gol in 3 gare). Sarà 4-3-1-2 con Vigorito in porta, Fiamozzi e Calderoni in difesa, Meccariello e Cosenza in mezzo. Mancosu, Arrigoni e Petriccione in difesa. Falco alle spalle di Palombi e Pettinari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Caracciolo, Marrone, Balkovec; Henderson, Colombatto, Zaccagni; Matos, Pazzini, Laribi. Allenatore: Grosso.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi, Cosenza, Meccariello, Calderoni; Mancosu, Arrigoni, Petriccione; Falco, Palombi, Pettinari. Allenatore: Liverani.

ARBITRO: Massimi della sezione di Teramo.