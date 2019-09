Le probabili formazioni di Hellas Verona-Milan: Piatek torna titolare

© foto di Image Sport

Poche ore ormai al terzo turno di Serie A, il primo dopo la pausa per le Nazionali che ha sorriso due volte all'Italia di Roberto Mancini. Di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI HELLAS VERONA: Soliti dubbi in casa Hellas Verona, in attacco in particolare: potrebbe essere arrivato il momento di Stepinski, affiancato nel tridente da Verre e Zaccagni. A centrocampo Veloso sarà il regista e Amarabat si candida a esserne il compagno, con Lazovic e Faraoni sulle fasce. In difesa ballottaggio tra Kumbulla e Dawidowicz.

QUI MILAN: Rientrato in gruppo Theo Hernandez ma non dovrebbe essere titolare a Verona, mentre Rebic, complici i dieci giorni passati con la Nazionale, si siederà in panchina, pronto a subentrare nella ripresa. In attacco dunque toccherà a Castillejo nel tridente con Suso e Piatek, quest'ultimo pronto a riprendere le redini dell'attacco dopo la panchina dell'ultimo turno di campionato.