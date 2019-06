Le probabili formazioni di Inghilterra-Francia U21 - Solanke sfida Dembele

Fischio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 1ª giornata del Gruppo C della fase a gironi della fase finale della UEFA European Under-21 Championship Italy 2019 l'Inghilterra Under 21 del selezionatore Aidy Boothroyd affronta la Francia Under 21 del selezionatore Sylvain Ripoll.

COME ARRIVA L'INGHILTERRA U21 - Gli inglesi hanno conquistato l'accesso alla fase finale dell'Europeo Under 21 vincendo il Gruppo 4 delle qualificazioni (8 vittorie e 2 pareggi). Boothroyd, che non potrà giovare dell'apporto di sette calciatori eleggibili anagraficamente perché stabilmente aggregati nella Nazionale maggiore (Alexander-Arnold, Alli, Chilwell, Gomez, Rashford, Rice e Sancho), dovrebbe scendere in campo con il collaudato 4-2-3-1 con Henderson tra i pali. Linea difensiva a quattro, da destra a sinistra, formata da Wan-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter e Dasilva. Lungo la trequarti, davanti alla coppia di centrocampisti centrali composta da Dowell e Maddison, agiranno Gray, Foden e Sessegnon. Lì davanti, come unico riferimento offensivo, Solanke, autore di 4 reti in 10 partite nelle qualificazioni.

COME ARRIVA LA FRANCIA U21 - I francesi sono arrivati a giocarsi la fase finale dell'Europeo di categoria dominando il Gruppo 9 delle qualificazioni (9 vittorie ed 1 pareggio). Ripoll, il quale non potrà contare sull'apporto di quattro talenti eleggibili ormai nel giro della Nazionale maggiore (Coman, Ndombélé, Pavard ma soprattutto Mbappé), potrebbe proporre il 4-2-3-1 con Bernardoni in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Amian, Konate, Upamecano e Ballo-Toure. Sulla trequarti, davanti alla coppia di centrocampisti centrali composta da Aouar e Tousart, agiranno, sempre da destra a sinistra, Reine-Adelaide, Ikone e Bamba. In attacco, schierato come unico centravanti, il bomber Dembele, autore di 5 reti in 9 incontri durante le qualificazioni.

Inghilterra U21 vs Francia U21

INGHILTERRA U21 (4-2-3-1) : Henderson; Wan-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Dasilva; Dowell, Maddison; Gray, Foden, Sessegnon; Solanke.

A disp.: Gunn (GK), Woodman (GK), Kelly, Kenny, Konsa, Barnes, Choudhury, Gibbs-White, Mount, Abraham, Calvert-Lewin, Nelson.

All.: Boothroyd.

FRANCIA U21 (4-2-3-1) : Bernardoni; Amian, Konate, Upamecano, Ballo-Toure; Aouar, Tousart; Reine-Adelaide, Ikone, Bamba; Dembele.

A disp.: Larsonneur (GK), Prevot (GK), Caci, Dagba, Niakhate, Sarr, Guendouzi, Ntcham, Sissoko, Del Castillo, Mateta, Thuram.

All.: Ripoll.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Assistente 1: Uros Stojkovic (Serbia).

Assistente 2: Milan Mihajlovic (Serbia).

Quarto Ufficiale: Istvan Kovacs (Romania).

VAR: Marco Guida (Italia).

AVAR: Michael Fabri (Italia).