Le probabili formazioni di Inghilterra-Germania U21 - Da qui la prima finalista

Fischio d'inizio alle ore 18. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

L'Europeo U21 di Polonia arriva alla semifinale con una batteria di tutto rispetto. Inghilterra-Germania decreterà la prima finalista di competizione, in attesa di capire se riuscirà o meno l'impresa all'Italia con la Spagna. Nel frattempo, quasi tre ore prima, è atteso spettacolo da due selezioni che storicamente non se le mandano a dire, in campo e fuori.

COME ARRIVA L'INGHILTERRA U21 - 4-2-3-1 quello scelto dal ct Bothroyd. In porta Pickford, nella linea a quattro confermati Holgate, Chambers, Mason e Chillwell. In mediana la coppia muscoli e lunghe leve Chalobah - Ward-Prowse, con Redmond e Hughes larghi e Baker a sostenere centralmente l'unica punta Gray, finto centravanti.

COME ARRIVA LA GERMANIA U21 - Modulo speculare anche per i tedeschi, guidati dal ct Kuntz. Tra i pali c'è Pollersbeck, davanti a lui, da destra a sinistra, Toljan, Stark, Kempf e Gerhardt. A impostare il gioco nel mezzo Dahoud e Arnold. Davanti alle spalle della punta Selke c'è Meyer sulla trequarti, e Gnabry con Weiser a provare a far male sulle ali.

Inghilterra U21 (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Chambers, Mason, Chillwell; Ward-Prowse, Chalobah; Redmond, Baker, Hughes; Gray. Allenatore: Aidy Bothroyd.

Germania U21 (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Arnold, Dahoud; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke. Allenatore: Stefan Kuntz.