Le probabili formazioni di Inghilterra-Romania U21 - Sessegnon mezzala

© foto di Federico De Luca

L'Inghilterra ha cominciare l'Europeo Under 21 con una sconfitta con la Francia, la Romania invece con un successo sulla Croazia. E adesso sono rispettivamente prima ed ultima del Gruppo C di questa kermesse. Chi continuerà a sognare? I Tre Leoni riusciranno a rifarsi? Tante le domande da porsi, ma le risposte arriveranno stasera. L'appuntamento è tutto da seguire.

COME ARRIVA L'INGHILTERRA U21 - Il 2-1 rimediato per mano della Francia fa ancora male, ma adesso è il momento di rifarsi, collezionare punti e rilanciare le proprie speranze di qualificazione. L'Inghilterra ha una nazionale Under 21 interessante, le ambizioni sono alte. Gli inglesi hanno conquistato l'accesso alla fase finale dell'Europeo Under 21 vincendo il Gruppo 4 delle qualificazioni (8 vittorie e 2 pareggi) e creando più di qualche aspettative su una squadra che però non gioverà dell'apporto di diversi calciatori che anagraficamente avrebbero potuto giocare ma che sono già stabilmente in nazionale maggiore. Per quanto riguarda la formazione non dovrebbero esserci tante novità. Out lo squalificato Choudhury, il c.t. potrebbe optare per una soluzione più offensiva con Sessegnon spostato nel ruolo di mezzala, oppure scegliere uno schieramento più offensivo come il 4-2-3-1 con i soli Foden e Maddison in mediana, e con Sessegnon, Abraham e Gray a supporto di Solanke.

COME ARRIVA LA ROMANIA U21 - La Romania, reduce dalla vittoria all'esordio contro la Croazia con un netto 4-1 che ha mandato un messaggio forte a tutto l'Europeo, è una delle possibili rivelazioni della manifestazione per la dose di talento a disposizione del commissario tecnico. In gare ufficiali la nazionale di Matei Mirel Radoi viene da cinque vittorie e un pareggio (contro il Galles, 0-0). Per quel che concerne la formazione, non dovrebbe esserci alcuna novità, d'altronde non ci sono motivi per cambiare l'undici che ha schiantato la Croazia all'esordio. Possibile un 4-2-3-1 con Puscas nel ruolo di punta centrale, supportato da Ivan, Hagi e Man. A centrocampo Nedelcu accanto a Cicaldau, a protezione di una difesa a quattro formata da Boboc, Rus, Pascanu e Stefan. Tra i pali il genoano Radu.

PROBABILI FORMAZIONI:

INGHILTERRA (4-3-3): Henderson, Wan Bissaka, Tomori, Clarke-Selter, Dasilva, Sessegnon, Maddison, Foden, Abraham, Solanke, Gray. CT: Boothroyd

ROMANIA (4-2-3-1): Radu, Manea, Nedelceauru, Pascanu, Stefan, Baluta, Cicaldau, Man, Hagi, Ivan, Puscas. CT: Radoi