Le probabili formazioni di Inghilterra-Slovacchia - Skriniar dal primo minuto

Entra nel vivo la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Questo pomeriggio si sfideranno Inghilterra e Slovacchia, alla ricerca di punti importanti per la qualificazione al prossimo turno. Calcio d'inizio fissato alle ore 18 per un match che si preannuncia ricco di emozioni.

COME ARRIVA L'INGHILTERRA - I ragazzi di Boothroyd dovranno provare a sbloccarsi dopo lo 0-0 di qualche giorno fa con la Svezia. Peso dell'attacco affidato a Tammy Abraham del Bristol City.

COME ARRIVA LA SLOVACCHIA - C'è bisogno di dare continuità all'ottimo esordio contro i padroni di casa di questa edizione della competizione. Partirà dal primo minuto il difensore della Sampdoria Skriniar, al centro di diverse voci di mercato.

Le probabili formazioni

Inghilterra (4-3-2-1): Pickford; Holgate, Mawson, Chambers, Chilwell; Ward-Prose, Baker, Chalobah; Redmond, Gray; Abraham. CT: Aidy Boothroyd.

Slovacchia (4-1-4-1): Chovan, Valjent, Ninaj, Skriniar, Mazan, Lobotka, Rusnak, Bero, Chrien, Mihalik, Zrelak. CT: Pavel Hapal.