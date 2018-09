Le probabili formazioni di Inghilterra-Spagna - Kane sfida Rodrigo

Calcio d'inizio ore 20:45. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Entrambe sognavano di alzare al cielo la Coppa del Mondo in Russia, entrambe sono tornate a casa a mani vuote. Dignitosa l'avventura in Russia dell'Inghilterra, sconfitta dalla Croazia in semifinale e successivamente dal Belgio nella finale terzo-quarto posto. Non si può dire lo stesso di una Spagna che, come la Germania, ha deluso ogni aspettativa: fuori agli ottavi di finale contro i padroni di casa ai calci di rigore.

Questa sera saranno una contro l'altra a Wembley, tempio del calcio inglese ed in cui la nazionale di casa non perde addirittura da due anni e mezzo. L'ultimo precedente nel sobborgo di Londra è datato novembre 2016, finì 2-2 con i gol di Lallana, Vardy, Iago Aspas ed Isco, quest'ultimo al 96'. In palio c'è il primato del girone 4 della UEFA Nations League, in attesa delle future sfide contro la Croazia.

COME ARRIVA L'INGHILTERRA - Pochi dubbi per Southgate, che schiererà la propria squadra con il solito 3-5-2 puntando sulla continuità. Pickford, che in Russia si è confermato semplicemente fantastico tra i pali, guiderà una retroguardia a tre formata da Walker, Stones e Maguire. Chiavi del centrocampo nelle mani di Henderson, con Alli e Lingard ai suoi lati; Trippier e Rose agiranno sulle corsie laterali. In attacco, infine, Kane sarà supportato da Sterling.

COME ARRIVA LA SPAGNA - Comincia un nuovo corso, quello targato Luis Enrique: e sono già tante le critiche per l'ex Barcellona alla visione della lista dei convocati. Tanti "italiani", out Diego Costa per motivi personali e Jordi Alba (scelta tecnica). Sarà 4-3-3 con De Gea tra i pali. In difesa spazio Sergio Ramos ed Inigo Martinez; ballottaggi sulle fasce con Sergi Roberto e Carvajal da una parte ed il duo Nacho-Marcos Alonso dall'altra. Busquets perno centrale in mezzo al campo, con Saul e Thiago Alcantara ai suoi lati. In attacco tridente composto da Isco, Asensio e Rodrigo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Rose; Sterling, Kane. A disposizione: Butland, McCarthy, Alexander-Arnold, Gomez, Shaw, Tarkowski, Dier, Delph, Lallana, Loftus-Cheek, Rashford, Welbeck. CT: Gareth Southgate.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Ramos, Inigo Martinez, Nacho; Saul, Busquets, Thiago Alcantara; Isco, Rodrigo, Asensio. A disposizione: Kepa, Pau Lopez, Sergi Roberto, Azpilicueta, Llorente, Raul Albiol, Marcos Alonso, Gayà, Rodri, Ceballos, Suso, Morata, Iago Aspas. CT: Luis Enrique.