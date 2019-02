Le probabili formazioni di Inter-Bologna - Perisic e Palacio dal 1'

Calcio d'inizio: domani ore 18. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Riscatto cercasi. Inter e Bologna hanno l’obbligo di ripartire dopo gli ultimi recenti risultati. In casa nerazzurra brucia ancora l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori contro la Lazio; in quella rossoblù, invece, c’è un pesante ed inaspettato 0-4 rimediato dal Frosinone da cancellare.

La sfida di domani alle ore 18, dunque, diventa di fondamentale importanza per l’umore e la classifica delle due compagini. Spalletti non può più sbagliare: adesso l’obiettivo è centrare l’Europa che conta e tenere il passo di un Napoli distante otto lunghezze. I felsinei, che hanno scelto Mihajlovic come successore di Inzaghi, al momento sono terzultimi e devono immediatamente riprendere la corsa verso la salvezza.

COME ARRIVA L’INTER - La grande sorpresa potrebbe essere, praticamente per scelta obbligata viste le assenze di Keita e Politano, la presenza dal 1’ di Perisic: il croato dovrebbe completare il terzetto offensivo composto da Icardi e Candreva. A centrocampo Joao Mario e Brozovic sono gli unici certi di una maglia da titolare, per l’altra è ballottaggio Vecino-Nainggolan. In difesa, infine, chance da titolare per l’unico arrivato dalla sessione invernale di mercato Cedric: con lui Miranda, Skriniar e Asamoah.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - 4-3-3 anche per Mihajlovic, che in avanti potrebbe affidarsi alla qualità di Sansone: l’ex Villarreal cercherà di innescare Santander e l’ex Palacio. A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi, con Soriano che agirà sulla linea di Pulgar e Poli. In difesa, infine, Mbaye e Dijks sono i candidati principali ad agire sulle corsie esterne, mentre al centro Lyanco scalpita e potrebbe prendere affiancare Danilo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-3-3): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Joao Mario, Brozovic, Nainggolan; Candreva, Icardi, Perisic. A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Vecino, Salcedo, Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Sansone. A disposizione: Da Costa, Calabresi, Gonzalez, Svanberg, Donsah, Nagy, Krejci, Edera, Falcinelli, Okwonkwo, Destro, Orsolini. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.