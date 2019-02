Le probabili formazioni di Inter-Lazio - Icardi dal 1', Caicedo con Immobile

© foto di PhotoViews

Con lo Scudetto quasi un mano alla Juventus, non resta che sperare nella Coppa Italia. A San Siro è tempo di quarti di finale della competizione nazionale, quella tra Inter e Lazio sarà la sfida che concluderà il turno. Due squadre che si affrontano forse nel loro peggior momento della stagione, nerazzurri di Spalletti sulla graticola dopo la sconfitta di domenica contro il Torino. Soltanto un punto conquistato nel 2019 dopo il pari contro il Sassuolo, partita in cui l'Inter ha più volta rischiato di capitolare salvata dal solito Handanovic. Chi fatica è anche il capitano Mauro Icardi, l'attaccante argentino infatti non va in rete da cinque turni ed in campionato non ha ancora raggiunto la doppia cifra. Momento difficile anche per le voci di mercato, accolto Cedric Soares c'è la grana Perisic da risolvere quando mancano ormai poche ore alla fine della sessione invernale di calciomercato. In caso di passaggio del turno, in semifinale si profilerebbe un derby emozionate contro il Milan che due giorni fa ha battuto il Napoli grazie alla doppietta di Piatek. Non sorride di certo la Lazio, beffata la formazione di Simone Inzaghi nel posticipo contro la Juventus. I biancocelesti hanno sfoderato la miglior prestazione della stagione, gagliarda ed offensiva ma dopo il vantaggio grazie all'autorete di Emre Can hanno subito la rimonta bianconera nell'unico tiro in porta ospite e con un calcio di rigore nel finale. Gennaio da dimenticare fin qui, due sconfitte in altrettante gare e l'opportunità di rifarsi in Coppa Italia. C'è da recuperare il terreno perso anche in campionato visto che in questo momento la Lazio sarebbe fuori da ogni competizione europea.

COME ARRIVA L'INTER - Una sfida non fallire per l'Inter, per questo motivo Luciano Spalletti manderà in campo la miglior formazione possibile per battere la Lazio. Il modulo sarà il 4-3-3 ed in porta ovviamente Handanovic, in difesa invece non ci sarà l'infortunato De Vrij. Al posto dell'olandese favorito Miranda su Ranocchia per far coppia con Skriniar mentre sulle corsie opposte spazio per D'Ambrosio a destra e Asamoah sulla fascia opposta. Convocato ma andrà soltanto in panchina il nuovo terzino portoghese Cedric Soares. In mezzo al campo ci sarà Brozovic affiancato da Gagliardini e Borja Valero, ballottaggio tra quest'ultimo e Nainggolan con il primo leggermente favorito. In avanti non ci sarà l'infortunato Keita, convocato da Perisic ma andrà in panchina e dentro Icardi affiancato da Politano e Joao Mario che torna sulla corsia esterna. Panchina per Lautaro Martinez e per il giovane Salcedo.

COME ARRIVA LA LAZIO - Smaltita la rabbia e la delusione per la sconfitta contro la Juventus, arriva un appuntamento importante per Simone Inzaghi che punta alla vittoria di questa Coppa Italia. Solito schieramento tattico per i biancocelesti, il 3-5-2, ma senza Correa e Luis Alberto. I due trequartisti rimarranno probabilmente fuori dal primo minuto per poi entrare a gara in corso, spazio invece per Felipe Caicedo. Attacco pesante quindi con l'ecuadoregno e Ciro Immobile chiamato a riscattarsi dopo l'errore di domenica. Novità anche in mezzo al campo, occasione per Berisha che sarà schierato titolare al posto di Parolo con Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. Sugli esterni spazio a destra per Marusic mentre a sinistra si giocano una maglia Durmisi e Lulic con il primo leggermente favorito. In difesa rientra Acerbi dalla squalifica, sarà affiancato da Wallace e Radu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Joao Mario. Allenatore: Luciano Spalletti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Berisha, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.