Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria - Fuori Icardi, Lautaro titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è una partita importante da giocare e vincere ma a tenere banco in casa Inter è un'altra contesa, il caso Icardi. Si è forse rotto definitivamente il rapporto d'amore dell'ormai ex capitano dei nerazzurri, sollevato dalla carica in settimana e mancata partenza alla volta di Vienna per l'impegno di Europa League. Spalletti ci ha tenuto a far sapere che lo stesso argentino ha rifiutato la convocazione, la frattura fin qui appare insanabile. Il discorso rinnovo, l'astinenza da reti degli ultimi tempi e le uscite pubbliche di Wanda Nara hanno irritato l'Inter fino alla drastica decisione. Non sarà sicuramente della partita ma per i nerazzurri sarà importante portare a casa tre punti contro la Sampdoria. In piena lotta Champions dopo la vittoria contro il Rapid di giovedì, servono i tre punti per mantenere il terzo posto visto che la bagarre alle spalle comincia ad entrare nel vivo. La squadra di Spalletti è tornata alla vittoria nell'ultimo turno al Tardini contro il Parma, decisiva la rete di Lautaro Martinez che prenderà il testimone del connazionale Mauro Icardi. Dimenticate forse le due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna, adesso è il momento di accelerare. Stop inaspettato invece per la Sampdoria, rimandato il salto di qualità per la formazione di Marco Giampaolo che ha bissato la pesante sconfitta di Napoli con quella casalinga e di misura contro il Frosinone. Alla prima da titolare ha deluso Gabbiadini mentre Quagliarella è fermo sotto rete da due partite, i margini di miglioramento sono tanti per i blucerchiati che proveranno a giocarsela per un posto in Europa League.

COME ARRIVA L'INTER - Con la partita contro la Sampdoria termina una settimana elettrica per i nerazzurri, il caos Icardi costerà la convocazione all'ex capitano dell'Inter. Non ci sarà quindi uno dei protagonisti annunciati e grande ex della sfida (ufficialmente per un'infiammazione al ginocchio), al suo posto il connazionale Lautaro Martinez che non sta deludendo nelle ultime uscite. L'ex Racing sarà il vertice offensivo del 4-2-3-1 di Spalletti che non ritrova ancora Keita, sulla trequarti infatti confermato Nainggolan affiancato da Politano e Perisic sulle corsie esterne. Pochi dubbi dalla cintola in giù, in mezzo al campo ci sarà Marcelo Brozovic affiancato da Vecino. Ancora una panchina per il nuovo arrivo Cedric Soares, D'Ambrosio infatti scalza l'ex Southampton lungo la corsia di destra con Asamoah, favorito su Dalbert, sul versante opposto mentre davanti al nuovo capitano Handanovic la coppia formata da Skriniar e De Vrij.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Consueto schieramento tattico per Marco Giampaolo per il match del Meazza, 4-3-1-2 con qualche dubbio riguardo alla condizione di alcuni uomini come Colley. Il difensore centrale stringe i denti e dovrebbe disimpegnarsi al fianco di Andersen mentre sulla corsia mancina torna l'ex Cagliari Nicola Murru con Bereszynski sul versante destro. Da valutare le condizioni di Albin Ekdal in mezzo al campo, lo svedese sarà il vertice basso del centrocampo blucerchiato mentre inamovibili nel ruolo di mezzale il belga Praet e il polacco Karol Linetty. Permangono i dubbi nel reparto avanzato, leggermente favorito Saponara su Ramirez mentre nel duo d'attacco l'unico sicuro del posto è Fabio Quagliarella. Al fianco del bomber della Sampdoria probabile conferma di Gabbiadini mentre scalpita Gregoire Defrel.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Marco Giampaolo.