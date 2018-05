Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo - Nerazzurri all'assalto

Fischio d'inizio stasera ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League. Mancano solo due gare e i nerazzurri devono fare bottino pieno per raggiungere l'obiettivo. Il primo ostacolo si chiama Sassuolo. I neroverdi di Iachini, ormai salvi, non andranno in gita al Meazza e vogliono cogliere un risultato prestigioso. I nerazzurri di Spalletti, però, reduci dalla bella vittoria contro l'Udinese, non possono sbagliare: dinanzi a 70mila tifosi vogliono chiudere la stagione in casa al meglio per poi tentare il tutto per tutto nell'ultima giornata, nello spareggio contro la Lazio all'Olimpico. Nessun pareggio nei nove precedenti tra Inter e Sassuolo in Serie A: finora cinque successi neroverdi e quattro nerazzurri. Dopo aver perso le prime due sfide contro l’Inter a San Siro in Serie A, il Sassuolo ha conquistato i tre punti nelle due più recenti (sempre con un solo gol di scarto).

COME ARRIVA L'INTER - L’Inter ha realizzato 12 gol nelle ultime quattro partite di campionato – tre di media a match – dopo che era rimasta a secco in ognuna delle precedenti tre. I nerazzurri hanno perso l’ultimo incontro al Meazza in Serie A, contro la Juventus: non trovano due sconfitte interne di fila in campionato da maggio 2017 (in quell’occasione la seconda arrivò proprio contro il Sassuolo). A Mauro Icardi manca un solo gol per diventare l’ottavo giocatore a realizzare 100 reti in Serie A con la maglia dell’Inter. La prossima sarà la presenza numero 100 in Serie A per Marcelo Brozovic: il croato ha preso parte attiva a quattro reti nelle ultime quattro apparizioni in campionato (un gol, tre assist). Sarà 4-2-3-1 con Handanovic in porta, Cancelo e D'Ambrosio terzini, Skriniar e Ranocchia centrali. Vecino e Brozovic in mediana, Candreva, Rafinha e Perisic sulla trequarti. Icardi centravanti. Out Gagliardini.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di questo campionato (tutte per 1-0) – aveva ottenuto i tre punti solo una volta nelle precedenti 14. Il Sassuolo è la squadra che ha subito più gol da fuori area nel campionato in corso (13) – dall’altra parte nessuna ne ha incassati meno dell’Inter dalla distanza (tre). L’Inter è la vittima preferita di Khouma Babacar in Serie A (alla pari dell’Udinese): quattro gol in sette sfide – nessuno di questi però è arrivato a San Siro (tutti realizzati al Franchi). Consigli in porta, Lemos, Acerbi e Letschert (o Dell'Orco) in difesa, Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio a centrocampo. Berardi e Politano in attacco. Squalificato Peluso, indisponibili Lirola e Goldaniga.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Santon, Miranda, Dalbert, Lopez, Karamoh, Borja Valero, Eder, Pinamonti. Allenatore: Spalletti

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Letschert; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. A disposizione: Pegolo, Biondini, Letschert, Sensi, Frattesi, Cassata, Mazzitelli, Matri, Ragusa, Babacar. Allenatore: Iachini

ARBITRO: Abisso della sezione di Palermo