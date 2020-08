Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar: Conte conferma gli 11 anti-Bayer, ancora out Eriksen

Tempo di semifinale per l'Inter di Antonio Conte, con i nerazzurri che affronteranno lo Shakhtar Donetsk in gara secca a Dusseldorf con fischio d'inizio fissato per le ore 21. Ma come scenderanno in campo le due squadre in questa partita che potrebbe regalare la prima finale all'Inter di Suning?

Le ultime sull'Inter - L'ex ct azzurro si affiderà agli stessi uomini che hanno battuto il Bayer Leverkusen centrando la semifinale. Il modulo sarà il "solito" 3-5-2 di Conte, con Handanovic in porta; Godin preferito a Skriniar insieme a De Vrij e Bastoni in difesa; D'Ambrosio a destra e Young a sinistra con Barella, Brozovic e Gagliardini schierati al centro. In avanti, intoccabile la coppia formata da Lukaku e Lautaro, con Eriksen pronto ad entrare in corsa, proprio come Moses, pensate come carte da sfruttare in caso di bisogno nel corso della ripresa.

Le ultima sullo Shakhtar - Castro è pronto a mandare in campo la consueta colonia brasiliana del club ucraino per provare a centrare una finalissima storica. Il modulo sarà il classico della squadra di Donetsk, ovvero il 4-2-3-1, perfetto per esaltare il palleggio e la qualità ucraina. In porta andrà Pyatov; in difesa, da destra verso sinistra, dovrebbero scendere in campo Dodo, Kryvtsov, Khocholava e Matviyenko; i centrocampisti saranno Stepanenko e Marcos Antonio, mentre dietro all'unica punta Junior Moraes, agiranno Marlos, Alan Patrick e Taison.