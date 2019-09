Le probabili formazioni di Inter-Udinese: dubbio in attacco per Conte

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Poche ore ormai al terzo turno di Serie A, il primo dopo la pausa per le Nazionali che ha sorriso due volte all'Italia di Roberto Mancini. Con un occhio alle coppe, che inizieranno proprio la prossima settimana; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

Segui live e in esclusiva Parma-Cagliari su DAZN! - CLICCA QUI e attiva il tuo mese gratis entro il 6/10/2019

QUI INTER: Conte non ha sciolto le riserve per quanto riguarda attacco e modulo in conferenza stampa. 33% delle possibilità per Sanchez, altrettante per Lautaro Martinez e Politano: uno dei tre si affiancherà a Lukaku, mentre Barella dovrebbe avere una chance a centrocampo sin dal primo minuto. Sulla destra ancora Candreva, preferito a Lazaro.

QUI UDINESE: De Paul, tornato dall'Argentino dopo aver giocato con la Nazionale, si schiera alle spalle di Lasagna. A centrocampo Sema e Larsen giocano sugli esterni, mentre Jajalo sarà il regista con Fofana e Mandragora mezzali. In difesa possibile turno di stop per Samir, che ha avuto la prima convocazione con il Brasile.